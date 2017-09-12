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"Вест Хэм" обыграл "Хаддерсфилд Таун"

Чемпионат Англии

4 тур

"Вест Хэм Юнайтед" - "Хаддерсфилд Таун" 2:0

Голы: Обьянг, 72, Айю, 77

"Вест Хэм Юнайтед": Харт, Сабалета, Крессвел, Фонте, Рид, Коллинз, Куйяте, Обьянг (Райс, 90+3), Антонио, Кэрролл (Сахо, 82), Эрнандес (Айю, 64)

"Хаддерсфилд Таун": Лоссль, Смит, Лёв (Мэлоун, 63), Йоргенсен, Шиндлер, Биллинг (Депуатр, 83), Муй, Инс, Парра, Качунга (Сабири, 75), Мунье

Предупреждения: Йоргенсен, 25, Биллинг, 45, Сабалета, 49
Теги: Вест Хэм
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