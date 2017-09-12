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TMW: Кришито близок к продлению контракта с "Зенитом"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито в ближайшее время продлит контракт с клубом, сообщает Tuttomercatoweb.

Новое соглашение будет рассчитано до лета 2020 года. Действующий контракт Кришито истекает следующим летом.

В минувшем сезоне 30-летний защитник провёл 25 матчей в РФПЛ, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.
Теги: Кришито Зенит
Сегодня, 03:26
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