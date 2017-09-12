Антонио Конте: теперь Канте топ-игрок

Главный тренер "Челси" Антонио Конте поделился мнением о бигре полузащитника Н'Голо Канте."Это было потрясающее выступление. Он забил "Лестеру", но кроме того сделал массу отличных забеганий, и я считаю, что Н'Голо - игрок высочайшего класса. Он всегда развивается, и теперь, как мне кажется, он стал очень хорошо действовать и с мячом. Теперь это топ-игрок.Быть лучшим игроком Премьер-лиги прошлого сезона - это замечательно, и в текущем сезоне он подтверждает это звание", - цитирует Конте официальный сайт клуба.