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Антонио Конте: теперь Канте топ-игрок

Главный тренер "Челси" Антонио Конте поделился мнением о бигре полузащитника Н'Голо Канте.

"Это было потрясающее выступление. Он забил "Лестеру", но кроме того сделал массу отличных забеганий, и я считаю, что Н'Голо - игрок высочайшего класса. Он всегда развивается, и теперь, как мне кажется, он стал очень хорошо действовать и с мячом. Теперь это топ-игрок.

Быть лучшим игроком Премьер-лиги прошлого сезона - это замечательно, и в текущем сезоне он подтверждает это звание", - цитирует Конте официальный сайт клуба.
Теги: Конте Канте Челси
Сегодня, 07:01
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