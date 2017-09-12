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Александр Толстиков: в Португалии говорят о Головине, Фернандесе и Акинфееве

Президент "Лейрии" Александр Толстиков отметил, что в Португалии перед матчем 1-го тура Лиги чемпионов "Бенфика" - ЦСКА говорят о трех игроках армейцев - Александре Головине, Марио Фернандесе и Игоре Акинфееве.

– О ком из футболистов ЦСКА в преддверии игры больше всего говорят в Лиссабоне?

– Много пишут про Головина. Он у всех на слуху. Кроме того, серьезное внимание уделяют Марио Фернандесу. И, конечно, не забывают об Акинфееве. Считают, что он своими сэйвами по-прежнему способен решать исходы встреч.

– Главный тренер "орлов" Руй Витория не изменяет схеме 4-4-2?

– Да, придерживается этой модели. Пытается насытить линию атаки. У него в распоряжении много нападающих и не использовать их нельзя – это звезды по меркам чемпионата Португалии.

СЭ
Теги: ЦСКА Бенфика
Сегодня, 08:36
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