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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Толстиков: в Португалии говорят о Головине, Фернандесе и Акинфееве
Президент "Лейрии" Александр Толстиков отметил, что в Португалии перед матчем 1-го тура Лиги чемпионов "Бенфика" - ЦСКА говорят о трех игроках армейцев - Александре Головине, Марио Фернандесе и Игоре Акинфееве.
– О ком из футболистов ЦСКА в преддверии игры больше всего говорят в Лиссабоне?
– Много пишут про Головина. Он у всех на слуху. Кроме того, серьезное внимание уделяют Марио Фернандесу. И, конечно, не забывают об Акинфееве. Считают, что он своими сэйвами по-прежнему способен решать исходы встреч.
– Главный тренер "орлов" Руй Витория не изменяет схеме 4-4-2?
– Да, придерживается этой модели. Пытается насытить линию атаки. У него в распоряжении много нападающих и не использовать их нельзя – это звезды по меркам чемпионата Португалии.
СЭ
– О ком из футболистов ЦСКА в преддверии игры больше всего говорят в Лиссабоне?
– Много пишут про Головина. Он у всех на слуху. Кроме того, серьезное внимание уделяют Марио Фернандесу. И, конечно, не забывают об Акинфееве. Считают, что он своими сэйвами по-прежнему способен решать исходы встреч.
– Главный тренер "орлов" Руй Витория не изменяет схеме 4-4-2?
– Да, придерживается этой модели. Пытается насытить линию атаки. У него в распоряжении много нападающих и не использовать их нельзя – это звезды по меркам чемпионата Португалии.
СЭ
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