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Александр Радосавлевич: "Спартаку" в Словении стоит опасаться Тавареса

Экс-игрок "Томи" и сборной Словении Александр Радосавлевич считает, что защитникам "Спартака" в матче Лиги чемпионов против "Марибора" необходимо остерегаться нападающего Маркоса Тавареса.

"Таварес давно играет за "Марибор" и является одним из лучших бомбардиров в истории клуба. В самые трудные для команды моменты бразилец очень часто приходит на помощь и забивает гол.

Он может создать опасную ситуацию из ничего - с ним защитникам "Спартака" всегда нужно быть начеку. Маркос - ключевая фигура в составе соперников красно-белых", - цитируют Радосавлевича "Известия".
Теги: Спартак Марибор
Сегодня, 08:47
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