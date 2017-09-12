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Станислав Черчесов: Кокорин женился, ребенок появился, возможно, это его чуть-чуть сподвигло

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о перспективах нападающих "Зенита" Артема Дзюбы и Александра Кокорина.

"Мы целый год Дзюбу вызывали, и он не до конца себя проявил. Мы никого не списываем со счетов и надеемся, что Артем начнет играть. Единственное, все-таки нам надо реально подумать, нужны ли команде габаритные форварды на таком турнире. Много анализируем, просчитываем все игры.

Мы с Кокориным разговаривали, и он прекрасно знает, над чем надо было подумать и поработать. Результаты мы видим. Я не говорю, что это из-за моего разговора. Пришел новый тренер, появились новые партнёры. Он женился, ребенок появился, и, возможно, это его чуть-чуть сподвигло.

Наша задача - ничего не пропускать, тем более я знаю Сашу. Наконец-то он играет на той позиции, на которой привык играть, и получает большее удовольствие, приносит больше пользы команде. У нас он тоже пару раз играл на фланге, желание у него было - а пользы не так много, как хотелось бы. Поэтому все вкупе дает результат. Мы рады, что он в хорошей форме, и надеемся, что дальше так и продолжит", - цитирует Черчесова "Чемпионат" со ссылкой на "Матч ТВ".
Теги: Черчесов Кокорин Сборная России
Сегодня, 08:51
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