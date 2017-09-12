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Пауло Дибала: мне сложно играть с Месси в одной команде

Нападающий "Ювентуса" и сборной Аргентины Пауло Дибала заявил, что ему сложно играть с форвардом "Барселоны" аргентинцем Лионелем Месси в одной команде.

"Месси играет на моей позиции, и я многому могу научиться у него. Например, интерпретации игры, футбольному интеллекту и тому, как он видит на поле передвижения партнеров по команде. В будущем все это может быть очень полезным для меня.

Конечно, большая удача играть с таким футболистом. Но мне сложно играть с Месси в одной команде, поскольку мы выступаем на одной и той же позиции. В любом случае именно мне надлежит адаптироваться к нему, и я должен постараться, чтобы Лео чувствовал себя на поле комфортно", - цитирует Дибалу "Газета.Ru" со ссылкой на Marca.
Теги: Дибала Ювентус Месси
Сегодня, 08:56
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