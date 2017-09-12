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Никита Чернов: мой дебют получился скомканным

Защитник "Урала" Никита Чернов прокомментировал игру 90-го тура премьер-лиги со "СКА-Хабаровск", в которой он дебютировал в чемпионате России.

"В первом тайме у нас все было хорошо, а когда забили гол, я поверил, что мой дебют будет удачным. Но в итоге он получился скомканным, так как нам не удалось выиграть. Если мы пропустили гол, значит оборона по-любому виновата. Но мы сделаем выводы. В следующих играх такого не повторится.

Хотелось выиграть сегодня, чтобы была какая-то отправная точка для будущих результатов. Но ничего страшного. Недобрали здесь - доберем в следующих играх", - цитирует Чернова официальный сайт "Урала".
Теги: Чернов Урал
Сегодня, 08:58
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