Станислав Черчесов: не могу сказать, сколько в сборной неприкасаемых игроков

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит ЦСКА в групповом этапе Лиги Чемпионов?
Новости партнеров
Лента новостей:
08:51
Станислав Черчесов: Кокорин женился, ребенок появился, возможно, это его чуть-чуть сподвигло (1)
Станислав Черчесов: Кокорин женился, ребенок появился, возможно, это его чуть-чуть сподвигло (1)
04:21
Андрей Будогосский: видеофрагмент матча "Тосно" - "Анжи" не убеждает в том, что мяч покинул пределы поля (11)
Андрей Будогосский: видеофрагмент матча "Тосно" - "Анжи" не убеждает в том, что мяч покинул пределы поля (11)
03:43
Андрей Будогосский: если господину Муравьеву некогда читать правила игры, пусть приходит на бесплатные занятия (2)
Андрей Будогосский: если господину Муравьеву некогда читать правила игры, пусть приходит на бесплатные занятия (2)
01:59
Станислав Черчесов: Дзюба? Нам надо подумать, нужны ли нам габаритные форварды на ЧМ-2018 или нет (12)
Станислав Черчесов: Дзюба? Нам надо подумать, нужны ли нам габаритные форварды на ЧМ-2018 или нет (12)
Вчера 23:24
Руй Витория: даже без покупок ЦСКА выглядит очень прилично (1)
Руй Витория: даже без покупок ЦСКА выглядит очень прилично (1)
Вчера 23:19
"Ливерпуль" подаст апелляцию на дисквалификацию Мане (2)
"Ливерпуль" подаст апелляцию на дисквалификацию Мане (2)
Вчера 23:15
Сердер Сердеров: Это’О с собой на каждый матч брал по 4-5 часов Rolex и дарил за хорошие игры футболистам (2)
Сердер Сердеров: Это’О с собой на каждый матч брал по 4-5 часов Rolex и дарил за хорошие игры футболистам (2)
Вчера 23:02
Диего Симеоне: наша задача - выиграть Лигу чемпионов (1)
Диего Симеоне: наша задача - выиграть Лигу чемпионов (1)
Вчера 22:29
СМИ: Глушаков продлил контракт со "Спартаком", зарплата осталась прежней - 2 млн евро (13)
СМИ: Глушаков продлил контракт со "Спартаком", зарплата осталась прежней - 2 млн евро (13)
Вчера 22:24
Александер Чеферин: если "ПСЖ" нарушил финансовый fair play, исключим клуб из еврокубков (4)
Александер Чеферин: если "ПСЖ" нарушил финансовый fair play, исключим клуб из еврокубков (4)
Станислав Черчесов: не могу сказать, сколько в сборной неприкасаемых игроков
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, есть ли в национальной команде неприкасаемые игроки.
"Не могу сказать, сколько у нас неприкасаемых. В любой команде должен быть костяк. Не бывает такого, что кто-то хорошо сыграл - в сборную, а плохо сыграл - вон из сборной. Команда должна быть командой, и все, кто там играет, должны нести ответственность за результат. Ты несешь ответственность, если внутри понимаешь, что принадлежишь этой команде и она тебе не чужая.
На сегодняшний день Акинфеев - это не только номер один, но и капитан команды. Много хороших лет не вычеркнешь, но нужно свой уровень подтверждать. Игорь сегодня его опять подтверждает. И в Лигу чемпионов команда вышла, четыре раза на ноль сыграл, и хорошо играет в чемпионате.
Поэтому у нас никаких сомнений на этот счет нет. То, что народ растет на позиции вратаря и других позициях, - мы этому только рады. При этом конкуренция конкуренцией, но все игроки должны быть коллегами", - цитирует Черчесова "Матч ТВ".
"Не могу сказать, сколько у нас неприкасаемых. В любой команде должен быть костяк. Не бывает такого, что кто-то хорошо сыграл - в сборную, а плохо сыграл - вон из сборной. Команда должна быть командой, и все, кто там играет, должны нести ответственность за результат. Ты несешь ответственность, если внутри понимаешь, что принадлежишь этой команде и она тебе не чужая.
На сегодняшний день Акинфеев - это не только номер один, но и капитан команды. Много хороших лет не вычеркнешь, но нужно свой уровень подтверждать. Игорь сегодня его опять подтверждает. И в Лигу чемпионов команда вышла, четыре раза на ноль сыграл, и хорошо играет в чемпионате.
Поэтому у нас никаких сомнений на этот счет нет. То, что народ растет на позиции вратаря и других позициях, - мы этому только рады. При этом конкуренция конкуренцией, но все игроки должны быть коллегами", - цитирует Черчесова "Матч ТВ".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.