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Станислав Черчесов: не могу сказать, сколько в сборной неприкасаемых игроков

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, есть ли в национальной команде неприкасаемые игроки.

"Не могу сказать, сколько у нас неприкасаемых. В любой команде должен быть костяк. Не бывает такого, что кто-то хорошо сыграл - в сборную, а плохо сыграл - вон из сборной. Команда должна быть командой, и все, кто там играет, должны нести ответственность за результат. Ты несешь ответственность, если внутри понимаешь, что принадлежишь этой команде и она тебе не чужая.

На сегодняшний день Акинфеев - это не только номер один, но и капитан команды. Много хороших лет не вычеркнешь, но нужно свой уровень подтверждать. Игорь сегодня его опять подтверждает. И в Лигу чемпионов команда вышла, четыре раза на ноль сыграл, и хорошо играет в чемпионате.

Поэтому у нас никаких сомнений на этот счет нет. То, что народ растет на позиции вратаря и других позициях, - мы этому только рады. При этом конкуренция конкуренцией, но все игроки должны быть коллегами", - цитирует Черчесова "Матч ТВ".
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 09:40
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