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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Станислав Черчесов: Дзюба? Нам надо подумать, нужны ли нам габаритные форварды на ЧМ-2018 или нет (12)
Станислав Черчесов: Дзюба? Нам надо подумать, нужны ли нам габаритные форварды на ЧМ-2018 или нет (12)
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СМИ: Глушаков продлил контракт со "Спартаком", зарплата осталась прежней - 2 млн евро (13)
СМИ: Глушаков продлил контракт со "Спартаком", зарплата осталась прежней - 2 млн евро (13)
Вчера 22:24
Александер Чеферин: если "ПСЖ" нарушил финансовый fair play, исключим клуб из еврокубков (4)
Александер Чеферин: если "ПСЖ" нарушил финансовый fair play, исключим клуб из еврокубков (4)
УЕФА: слова Чеферина о возможном исключении "ПСЖ"? из еврокубков - неправда
В УЕФА заявили, что слова президента союза Александера Чеферина о возможном исключении "ПСЖ"? из еврокубков за нарушения финансового фэйр-плей, – неправда.
Ранее стало известно, что УЕФА проверит последние трансферы парижского клуба. Этим летом "ПСЖ" купил у "Барселоны" Неймара за 222 миллиона евро. Формально парижане не заплатили ни копейки за игрока, поскольку он выкупил свой собственный трансфер. Кроме того, "ПСЖ" арендовал у "Монако" Кильяна Мбаппе сроком на год с обязательным выкупом за 180 миллионов.
"УЕФА опровергает причастность Чеферина к цитате, которая ошибочно была приписана ему газетой L’Equipe. УЕФА в очередной раз хочет подчеркнуть полную независимость комитета по финансовому контролю. Кроме того, мы видим странное совпадение в том, что подобные выдуманные высказывания были опубликован во Франции в настоящее время", – заявили в УЕФА.
СЭ
Ранее стало известно, что УЕФА проверит последние трансферы парижского клуба. Этим летом "ПСЖ" купил у "Барселоны" Неймара за 222 миллиона евро. Формально парижане не заплатили ни копейки за игрока, поскольку он выкупил свой собственный трансфер. Кроме того, "ПСЖ" арендовал у "Монако" Кильяна Мбаппе сроком на год с обязательным выкупом за 180 миллионов.
"УЕФА опровергает причастность Чеферина к цитате, которая ошибочно была приписана ему газетой L’Equipe. УЕФА в очередной раз хочет подчеркнуть полную независимость комитета по финансовому контролю. Кроме того, мы видим странное совпадение в том, что подобные выдуманные высказывания были опубликован во Франции в настоящее время", – заявили в УЕФА.
СЭ
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