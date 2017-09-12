УЕФА: слова Чеферина о возможном исключении "ПСЖ"? из еврокубков - неправда

В УЕФА заявили, что слова президента союза Александера Чеферина о возможном исключении "ПСЖ"? из еврокубков за нарушения финансового фэйр-плей, – неправда.Ранее стало известно, что УЕФА проверит последние трансферы парижского клуба. Этим летом "ПСЖ" купил у "Барселоны" Неймара за 222 миллиона евро. Формально парижане не заплатили ни копейки за игрока, поскольку он выкупил свой собственный трансфер. Кроме того, "ПСЖ" арендовал у "Монако" Кильяна Мбаппе сроком на год с обязательным выкупом за 180 миллионов."УЕФА опровергает причастность Чеферина к цитате, которая ошибочно была приписана ему газетой L’Equipe. УЕФА в очередной раз хочет подчеркнуть полную независимость комитета по финансовому контролю. Кроме того, мы видим странное совпадение в том, что подобные выдуманные высказывания были опубликован во Франции в настоящее время", – заявили в УЕФА.