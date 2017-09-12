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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Алексей Игонин: "Зенит" пока сырая команда
Экс-капитан "Зенита" Алексей Игонин высказался относительно игры сине-бело-голубых в преддверии старта Лиги Европы.
"Зенит" не забивает в двух матчах подряд. Вспомним и ответную игру с "Утрехтом", когда голы дались колоссальным трудом. Причин несколько: отсутствие свежести мысли, лёгкости в ногах и неидеальная сыгранность. Пока "Зенит" – сырая команда, которой для окончательного становления необходимо время.
Надеюсь, голевая засуха прекратится уже в следующем матче с македонским "Вардаром". Правда, у меня есть опасение, что "Вардар" – не самый сильный раздражитель для "Зенита". Если бы в стартовом матче группового этапа Лиги Европы петербуржцам противостоял клуб с громким европейским именем, настрой был бы другим, а так, боюсь, разговоры о максимальном настрое так и останутся разговорами.
Ещё один момент: на мой взгляд, Манчини не в полной мере использует ротацию состава. Анюков, Терентьев, Жирков, Нобоа, Полоз могли бы получать больше времени, особенно с учетом осеннего графика. По своему потенциалу "Зенит" должен дойти как минимум до полуфинала Лиги Европы. А дальше до победы всего один шаг.
Мы уже имеем опыт завоевания Кубка УЕФА, в клуб пришли амбициозные футболисты, следовательно, мы можем рассчитывать и на повторение успеха. Выиграть Лигу Европы в десятую годовщину завоевания Кубка УЕФА – что может быть лучше? В матче с "Вардаром" в Скопье "Зенит" столкнётся с серьёзным сопротивлением соперника. С другой стороны, появится возможность сыграть на быстрых контратаках", - цитирует Игонина "Петербургский дневник".
"Зенит" не забивает в двух матчах подряд. Вспомним и ответную игру с "Утрехтом", когда голы дались колоссальным трудом. Причин несколько: отсутствие свежести мысли, лёгкости в ногах и неидеальная сыгранность. Пока "Зенит" – сырая команда, которой для окончательного становления необходимо время.
Надеюсь, голевая засуха прекратится уже в следующем матче с македонским "Вардаром". Правда, у меня есть опасение, что "Вардар" – не самый сильный раздражитель для "Зенита". Если бы в стартовом матче группового этапа Лиги Европы петербуржцам противостоял клуб с громким европейским именем, настрой был бы другим, а так, боюсь, разговоры о максимальном настрое так и останутся разговорами.
Ещё один момент: на мой взгляд, Манчини не в полной мере использует ротацию состава. Анюков, Терентьев, Жирков, Нобоа, Полоз могли бы получать больше времени, особенно с учетом осеннего графика. По своему потенциалу "Зенит" должен дойти как минимум до полуфинала Лиги Европы. А дальше до победы всего один шаг.
Мы уже имеем опыт завоевания Кубка УЕФА, в клуб пришли амбициозные футболисты, следовательно, мы можем рассчитывать и на повторение успеха. Выиграть Лигу Европы в десятую годовщину завоевания Кубка УЕФА – что может быть лучше? В матче с "Вардаром" в Скопье "Зенит" столкнётся с серьёзным сопротивлением соперника. С другой стороны, появится возможность сыграть на быстрых контратаках", - цитирует Игонина "Петербургский дневник".
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