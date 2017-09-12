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Алексей Игонин: "Зенит" пока сырая команда

Экс-капитан "Зенита" Алексей Игонин высказался относительно игры сине-бело-голубых в преддверии старта Лиги Европы.

"Зенит" не забивает в двух матчах подряд. Вспомним и ответную игру с "Утрехтом", когда голы дались колоссальным трудом. Причин несколько: отсутствие свежести мысли, лёгкости в ногах и неидеальная сыгранность. Пока "Зенит" – сырая команда, которой для окончательного становления необходимо время.

Надеюсь, голевая засуха прекратится уже в следующем матче с македонским "Вардаром". Правда, у меня есть опасение, что "Вардар" – не самый сильный раздражитель для "Зенита". Если бы в стартовом матче группового этапа Лиги Европы петербуржцам противостоял клуб с громким европейским именем, настрой был бы другим, а так, боюсь, разговоры о максимальном настрое так и останутся разговорами.

Ещё один момент: на мой взгляд, Манчини не в полной мере использует ротацию состава. Анюков, Терентьев, Жирков, Нобоа, Полоз могли бы получать больше времени, особенно с учетом осеннего графика. По своему потенциалу "Зенит" должен дойти как минимум до полуфинала Лиги Европы. А дальше до победы всего один шаг.

Мы уже имеем опыт завоевания Кубка УЕФА, в клуб пришли амбициозные футболисты, следовательно, мы можем рассчитывать и на повторение успеха. Выиграть Лигу Европы в десятую годовщину завоевания Кубка УЕФА – что может быть лучше? В матче с "Вардаром" в Скопье "Зенит" столкнётся с серьёзным сопротивлением соперника. С другой стороны, появится возможность сыграть на быстрых контратаках", - цитирует Игонина "Петербургский дневник".
Теги: Игонин Зенит
Сегодня, 10:55
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№2 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 11:39) #
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Болеет за:
«Зенит»
Сравнивать ту команду, завоевавшую кубок УЕФА и эту не к месту. Там была машина. Все линии сбалансированы. Самый сильный Зенит тогда был при Адвокате, потом ни при Спалетти, ни тем более Боаше такого не было.
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: Manchester United (Сегодня, 11:27) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«МЮ»
третья часть чемпионата позади,все сыгранности ждут и мега игры))зениту только с македонскими и еврейскими любителями пива играть в говночашке,вот там у них и игра и класс на фоне дохлятины
Регистрация: 9.03.2017
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