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"Барселона" представила третий комплект формы (фото)

"Барселона" представила третий комплект формы на сезон-2017/18.

Экипировка от компании Nike выполнена в бордовых цветах с небольшими узорами.

Теги: Барселона
Сегодня, 10:59
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2
(1)
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:01) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
рубин, казань))


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 11:18) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
ужас


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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