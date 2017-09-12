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Виталий Мутко: наши клубы хорошо продвинулись в еврокубках

Президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от старта российских клубов в еврокубках.

"Наши клубы хорошо продвинулись в еврокубках. Мы играем в групповых турнирах, и это здорово. Это характеризует уровень нашей лиги, и эти позиции надо сохранять.

До сих пор сожалею о неудаче "Краснодара", но в целом все в порядке. Надеюсь, что сегодня хороший старт будет у ЦСКА. Я очень рад, что в подгруппах еврокубковых турнирах за наши команды играет много молодежи, много кандидатов в сборную. Это крайне важно для нас", – цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко
Сегодня, 11:52
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