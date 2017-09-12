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Руслан Нигматуллин: должно произойти чудо, чтобы ЦСКА или "Спартак" попали в 1/8 финала ЛЧ

Бывший голкипер ЦСКА и "Спартака" Руслан Нигматуллин высказал мнение по поводу шансов столичных команд на выход из группы Лиги чемпионов.

"ЦСКА имеет огромный опыт выступления в Лиге чемпионов, но, к сожалению, никак не может выйти из группы. "Спартак" вообще давно не выступал в главном еврокубке. Скорее всего, обе наши команды будут бороться за попадание в Лигу Европы. Должно произойти чудо, чтобы ЦСКА или "Спартак" попали в 1/8 финала Лиги чемпионов. Но и третье место в группе можно считать хорошим результатом для наших клубов.

Если сравнивать наши команды между собой, то у "Спартака" состав сейчас выглядит поинтереснее. С другой стороны, у ЦСКА больше опыта и сыгранности. Наверно все эти факторы уравнивают шансы наших клубов", – цитирует Нигматуллина "Чемпионат".
Теги: Нигматуллин ЦСКА Спартак
Сегодня, 11:55
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№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:02) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
цска 4 года подряд занимал четвёртое место. Пора им побороться за пятое.

а спартаку за любимое 6-е?


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:58) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
цска 4 года подряд занимал четвёртое место. Пора им побороться за пятое.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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