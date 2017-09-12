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Виталий Мутко: матч с Ираном позволит еще раз протестировать "Казань-Арену"

Матч меду сборными России и Ирана еще раз позволит протестировать "Казань-Арену" перед ЧМ-2018, заявил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

Встреча с Ираном пройдет на "Казань-Арене" 10 октября. С Южной Кореей команда Станислава Черчесова встретится 7 октября на московской "Арене ЦСКА".

"О двух играх мы объявили. Одна пройдет с Ираном в Казани, вторая - с Кореей в Москве. Еще раз протестируем и стадион ("Казань-Арена") и город (Казань).

Соперники – очень интересные азиатские команды, которые уже добились права сыграть на чемпионате мира. Поэтому для нас эти игры будут важнейшими. Начинается заключительный этап подготовки сборной к турниру", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 11:58
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