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Владимир Москалев будет судить матч ЦСКА - "Ростов"

Назначены арбитры на матчи 10-го тура чемпионата России.

Бригада Владимира Сельдякова будет работать на игре "Тосно" – "Спартак". А встречу "Зенит" – "Уфа" рассудит Роман Галимов.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур

15 сентября (пятница)

«Арсенал» – «Динамо»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород);

16 сентября (суббота)

ЦСКА – «Ростов»: судья – Владимир Москалев (Воронеж);

«Анжи» – «Краснодар»: судья – Евгений Турбин (Дмитров);

17 сентября (воскресенье)

«СКА-Хабаровск» – «Ахмат»: судья – Алексей Еськов (Москва);

«Тосно» – «Спартак»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха);

«Рубин» – «Урал»: судья – Сергей Карасев (Москва);

18 сентября (понедельник)

«Зенит» – «Уфа»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ);

«Локомотив» – «Амкар»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

РФС
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