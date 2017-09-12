Владимир Москалев будет судить матч ЦСКА - "Ростов"

Назначены арбитры на матчи 10-го тура чемпионата России.Бригада Владимира Сельдякова будет работать на игре "Тосно" – "Спартак". А встречу "Зенит" – "Уфа" рассудит Роман Галимов.15 сентября (пятница): судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород);16 сентября (суббота): судья – Владимир Москалев (Воронеж);: судья – Евгений Турбин (Дмитров);17 сентября (воскресенье): судья – Алексей Еськов (Москва);: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха);: судья – Сергей Карасев (Москва);18 сентября (понедельник): судья – Роман Галимов (Улан-Удэ);: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).