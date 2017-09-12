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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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11:55
Руслан Нигматуллин: должно произойти чудо, чтобы ЦСКА или "Спартак" попали в 1/8 финала ЛЧ (10)
Руслан Нигматуллин: должно произойти чудо, чтобы ЦСКА или "Спартак" попали в 1/8 финала ЛЧ (10)
08:51
Станислав Черчесов: Кокорин женился, ребенок появился, возможно, это его чуть-чуть сподвигло (1)
Станислав Черчесов: Кокорин женился, ребенок появился, возможно, это его чуть-чуть сподвигло (1)
04:21
Андрей Будогосский: видеофрагмент матча "Тосно" - "Анжи" не убеждает в том, что мяч покинул пределы поля (14)
Андрей Будогосский: видеофрагмент матча "Тосно" - "Анжи" не убеждает в том, что мяч покинул пределы поля (14)
03:43
Андрей Будогосский: если господину Муравьеву некогда читать правила игры, пусть приходит на бесплатные занятия (2)
Андрей Будогосский: если господину Муравьеву некогда читать правила игры, пусть приходит на бесплатные занятия (2)
01:59
Станислав Черчесов: Дзюба? Нам надо подумать, нужны ли нам габаритные форварды на ЧМ-2018 или нет (19)
Станислав Черчесов: Дзюба? Нам надо подумать, нужны ли нам габаритные форварды на ЧМ-2018 или нет (19)
Владимир Москалев будет судить матч ЦСКА - "Ростов"
Назначены арбитры на матчи 10-го тура чемпионата России.
Бригада Владимира Сельдякова будет работать на игре "Тосно" – "Спартак". А встречу "Зенит" – "Уфа" рассудит Роман Галимов.
Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур
15 сентября (пятница)
«Арсенал» – «Динамо»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород);
16 сентября (суббота)
ЦСКА – «Ростов»: судья – Владимир Москалев (Воронеж);
«Анжи» – «Краснодар»: судья – Евгений Турбин (Дмитров);
17 сентября (воскресенье)
«СКА-Хабаровск» – «Ахмат»: судья – Алексей Еськов (Москва);
«Тосно» – «Спартак»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха);
«Рубин» – «Урал»: судья – Сергей Карасев (Москва);
18 сентября (понедельник)
«Зенит» – «Уфа»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ);
«Локомотив» – «Амкар»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
РФС
Бригада Владимира Сельдякова будет работать на игре "Тосно" – "Спартак". А встречу "Зенит" – "Уфа" рассудит Роман Галимов.
Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур
15 сентября (пятница)
«Арсенал» – «Динамо»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород);
16 сентября (суббота)
ЦСКА – «Ростов»: судья – Владимир Москалев (Воронеж);
«Анжи» – «Краснодар»: судья – Евгений Турбин (Дмитров);
17 сентября (воскресенье)
«СКА-Хабаровск» – «Ахмат»: судья – Алексей Еськов (Москва);
«Тосно» – «Спартак»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха);
«Рубин» – «Урал»: судья – Сергей Карасев (Москва);
18 сентября (понедельник)
«Зенит» – «Уфа»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ);
«Локомотив» – «Амкар»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
РФС
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