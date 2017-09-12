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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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11:55
Руслан Нигматуллин: должно произойти чудо, чтобы ЦСКА или "Спартак" попали в 1/8 финала ЛЧ (10)
Руслан Нигматуллин: должно произойти чудо, чтобы ЦСКА или "Спартак" попали в 1/8 финала ЛЧ (10)
08:51
Станислав Черчесов: Кокорин женился, ребенок появился, возможно, это его чуть-чуть сподвигло (1)
Станислав Черчесов: Кокорин женился, ребенок появился, возможно, это его чуть-чуть сподвигло (1)
04:21
Андрей Будогосский: видеофрагмент матча "Тосно" - "Анжи" не убеждает в том, что мяч покинул пределы поля (14)
Андрей Будогосский: видеофрагмент матча "Тосно" - "Анжи" не убеждает в том, что мяч покинул пределы поля (14)
03:43
Андрей Будогосский: если господину Муравьеву некогда читать правила игры, пусть приходит на бесплатные занятия (2)
Андрей Будогосский: если господину Муравьеву некогда читать правила игры, пусть приходит на бесплатные занятия (2)
01:59
Станислав Черчесов: Дзюба? Нам надо подумать, нужны ли нам габаритные форварды на ЧМ-2018 или нет (19)
Станислав Черчесов: Дзюба? Нам надо подумать, нужны ли нам габаритные форварды на ЧМ-2018 или нет (19)
На "Ростов Арене" начался монтаж первого информационного табло (фото)
На стадионе ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону началась установка первого информационного табло. Монтаж второго начнётся в ближайшие 10 дней, передает официальный сайт "Спорт-Инжиниринг".
Также на арене ведется монтаж сидений синего цвета, продолжаются работы по остеклению, благоустройству, прокладка инженерных сетей внутри стадиона. Устройство наружных инженерных сетей (электроснабжение, водоотведение, водоснабжение, теплоснабжение, слаботочные сети) полностью завершено.
Также на арене ведется монтаж сидений синего цвета, продолжаются работы по остеклению, благоустройству, прокладка инженерных сетей внутри стадиона. Устройство наружных инженерных сетей (электроснабжение, водоотведение, водоснабжение, теплоснабжение, слаботочные сети) полностью завершено.
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