Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Спартак" в групповом этапе Лиги Чемпионов?
Показать все опросы

Новости партнеров

На "Ростов Арене" начался монтаж первого информационного табло (фото)

На стадионе ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону началась установка первого информационного табло. Монтаж второго начнётся в ближайшие 10 дней, передает официальный сайт "Спорт-Инжиниринг".

Также на арене ведется монтаж сидений синего цвета, продолжаются работы по остеклению, благоустройству, прокладка инженерных сетей внутри стадиона. Устройство наружных инженерных сетей (электроснабжение, водоотведение, водоснабжение, теплоснабжение, слаботочные сети) полностью завершено.





Теги: Ростов
Сегодня, 12:51
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.