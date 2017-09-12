Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит ЦСКА в групповом этапе Лиги Чемпионов?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Манчестер Сити" представил третий комплект формы

"Манчестер Сити" показал свой третий комплект игровой формы.

Форма от Nike выполнена в черном цвете с голубыми вставками и узором, передает твиттер "горожан".

Теги: Манчестер Сити
Сегодня, 13:24
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.