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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Киевское "Динамо" пока не подало апелляцию по поводу технического поражения
Киевское "Динамо" пока не подало апелляцию по поводу решения КДК ФФУ о присуждении клубу технического поражения за неявку на матч чемпионата Украины с "Мариуполем".
"Динамо" ждет аргументации КДК по этому вопросу. На основании всех пояснений киевляне и сформирует свой протест в апелляционный комитет ФФУ. На апелляцию у клуба есть 10 дней с момента оглашения решения.
Как передает Sport Arena, в "Динамо" не уверены в отношении успешности апелляции. Юристы киевского клуба уже занимаются оформлением подачи документов в Лозанну, чтобы направить туда прошение сразу после негативного для них решения апелляционного комитета.
"Динамо" ждет аргументации КДК по этому вопросу. На основании всех пояснений киевляне и сформирует свой протест в апелляционный комитет ФФУ. На апелляцию у клуба есть 10 дней с момента оглашения решения.
Как передает Sport Arena, в "Динамо" не уверены в отношении успешности апелляции. Юристы киевского клуба уже занимаются оформлением подачи документов в Лозанну, чтобы направить туда прошение сразу после негативного для них решения апелляционного комитета.
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