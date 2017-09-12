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Киевское "Динамо" пока не подало апелляцию по поводу технического поражения

Киевское "Динамо" пока не подало апелляцию по поводу решения КДК ФФУ о присуждении клубу технического поражения за неявку на матч чемпионата Украины с "Мариуполем".

"Динамо" ждет аргументации КДК по этому вопросу. На основании всех пояснений киевляне и сформирует свой протест в апелляционный комитет ФФУ. На апелляцию у клуба есть 10 дней с момента оглашения решения.

Как передает Sport Arena, в "Динамо" не уверены в отношении успешности апелляции. Юристы киевского клуба уже занимаются оформлением подачи документов в Лозанну, чтобы направить туда прошение сразу после негативного для них решения апелляционного комитета.
Теги: Динамо Киев
Сегодня, 13:29
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