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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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11:55
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Сердар Таски перед "Марибором"занимался в общей группе "Спартака"
"Спартак" провел открытую тренировку в Тарасовке перед вылетом на игру 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Марибором".
Защитник Сердар Таски занимался в общей группе, передает "СЭ". Полузащитник Жано Ананидзе занимается беговой работой, а форвард Зе Луиш работает в тренажерном зале.
В Марибор "Спартак" вылетит после обеда.
Защитник Сердар Таски занимался в общей группе, передает "СЭ". Полузащитник Жано Ананидзе занимается беговой работой, а форвард Зе Луиш работает в тренажерном зале.
В Марибор "Спартак" вылетит после обеда.
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