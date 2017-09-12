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Сердар Таски перед "Марибором"занимался в общей группе "Спартака"

"Спартак" провел открытую тренировку в Тарасовке перед вылетом на игру 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Марибором".

Защитник Сердар Таски занимался в общей группе, передает "СЭ". Полузащитник Жано Ананидзе занимается беговой работой, а форвард Зе Луиш работает в тренажерном зале.

В Марибор "Спартак" вылетит после обеда.
Теги: Спартак
Сегодня, 13:33
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