Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит ЦСКА в групповом этапе Лиги Чемпионов?
Показать все опросы

Новости партнеров

Златан Ибрагимович: колено почти восстановилось, я вернусь сильнее, чем когда-либо

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович рассказал, что близок к полному восстановлению от травмы колена.

"Колено почти восстановилось. Потерпите еще немного, когда я вернусь, мир об этом узнает. Продолжайте поддерживать меня, я вернусь сильнее, чем когда-либо", - цитирует Ибрагимовича Aftonbladet.
Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед
Сегодня, 14:45
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Дима никифоров (Сегодня, 14:47) #
  • 0
  •  (0)
online

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://1e6.jw1.ru
Регистрация: 12.09.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.