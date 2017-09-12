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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Златан Ибрагимович: колено почти восстановилось, я вернусь сильнее, чем когда-либо
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович рассказал, что близок к полному восстановлению от травмы колена.
"Колено почти восстановилось. Потерпите еще немного, когда я вернусь, мир об этом узнает. Продолжайте поддерживать меня, я вернусь сильнее, чем когда-либо", - цитирует Ибрагимовича Aftonbladet.
"Колено почти восстановилось. Потерпите еще немного, когда я вернусь, мир об этом узнает. Продолжайте поддерживать меня, я вернусь сильнее, чем когда-либо", - цитирует Ибрагимовича Aftonbladet.
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