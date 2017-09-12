Златан Ибрагимович: колено почти восстановилось, я вернусь сильнее, чем когда-либо

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович рассказал, что близок к полному восстановлению от травмы колена."Колено почти восстановилось. Потерпите еще немного, когда я вернусь, мир об этом узнает. Продолжайте поддерживать меня, я вернусь сильнее, чем когда-либо", - цитирует Ибрагимовича Aftonbladet.