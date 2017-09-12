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"Спартак" показал видео с тренировки перед матчем с "Марибором"

"Спартак" провел тренировку перед игрой 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Марибором".

Матч "Марибор" - "Спартак" состоится в Словении 13 сентября.

Теги: Спартак
Сегодня, 14:57
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