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Эдерсон готов сыграть с "Фейеноордом", несмотря на швы после травмы

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон, получивший травму лица в столкновении с нападающим "Ливерпуля" Садио Мане, желает помочь своей команде в первом матче Лиги чемпионов с "Фейеноордом".

Эдерсон уже приступил к тренировкам с командой, вратарь тренировался в защитном шлеме. В "Манчестер сити" не исключают возможности заявки Эдерсона на матч Лиги чемпионов, но не готовы пока принимать окончательного решения.

Советский спорт
Теги: Манчестер Сити
Сегодня, 14:59
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