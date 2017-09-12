Эдерсон готов сыграть с "Фейеноордом", несмотря на швы после травмы

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон, получивший травму лица в столкновении с нападающим "Ливерпуля" Садио Мане, желает помочь своей команде в первом матче Лиги чемпионов с "Фейеноордом".Эдерсон уже приступил к тренировкам с командой, вратарь тренировался в защитном шлеме. В "Манчестер сити" не исключают возможности заявки Эдерсона на матч Лиги чемпионов, но не готовы пока принимать окончательного решения.