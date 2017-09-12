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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Защитник "Копенгагена": "Локомотив" - самая сильная команда в группе
Защитник "Копенгагена" Николай Бойлесен в преддверии 1-го матча группового этапа Лиги Европы с "Локомотивом" отметил силу российской команды.
"Локомотив" – самая сильная команда в группе. Это большая команда, которая занимает в чемпионате России второе место. На летних сборах мы играли против "Краснодара" и видели, насколько они хороши. Зимой мы играли против "Спартака".
В российском футболе присутствуют большие деньги. В составе "Локомотива" есть, например, Эдер, который играл в финале чемпионата Европы. Но я думаю, что при поддержке трибун мы сможем добиться хорошего результата", - футболиста "СЭ" со ссылкой на пресс-службу датского клуба.
"Локомотив" – самая сильная команда в группе. Это большая команда, которая занимает в чемпионате России второе место. На летних сборах мы играли против "Краснодара" и видели, насколько они хороши. Зимой мы играли против "Спартака".
В российском футболе присутствуют большие деньги. В составе "Локомотива" есть, например, Эдер, который играл в финале чемпионата Европы. Но я думаю, что при поддержке трибун мы сможем добиться хорошего результата", - футболиста "СЭ" со ссылкой на пресс-службу датского клуба.
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