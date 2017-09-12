Опрос:

Как выступит ЦСКА в групповом этапе Лиги Чемпионов?
Показать все опросы

Новости партнеров

Защитник "Копенгагена": "Локомотив" - самая сильная команда в группе

Защитник "Копенгагена" Николай Бойлесен в преддверии 1-го матча группового этапа Лиги Европы с "Локомотивом" отметил силу российской команды.

"Локомотив" – самая сильная команда в группе. Это большая команда, которая занимает в чемпионате России второе место. На летних сборах мы играли против "Краснодара" и видели, насколько они хороши. Зимой мы играли против "Спартака".

В российском футболе присутствуют большие деньги. В составе "Локомотива" есть, например, Эдер, который играл в финале чемпионата Европы. Но я думаю, что при поддержке трибун мы сможем добиться хорошего результата", - футболиста "СЭ" со ссылкой на пресс-службу датского клуба.
Теги: Копенгаген Локомотив
Сегодня, 15:15
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.