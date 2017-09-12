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Как выступит "Спартак" в групповом этапе Лиги Чемпионов?
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Дарко Миланич: Марибор-2009? Можем повторить

Главный тренер "Марибора" Дарко Миланич в преддверии матча Лиги чемпионов против "Спартака" порадовался тому, что в России название его команды ассоциируется с провалом команды Гуса Хиддинка в стыковых матчах ЧМ-2010.

- Мы очень ждем игру. У нас есть как опытные футболисты, так и те, кто в Лиге чемпионов еще не выступал. Я как тренер с нетерпением жду стартового свистка.

- В России слово "Марибор" вызывает одну ассоциацию – провал в 2009 году, когда Словения поехала на чемпионат мира в ЮАР вместо команды Гуса Хиддинка. Та победа все еще мотивирует словенцев?

– Хорошо, что вы с уважением говорите про это время и вспоминаете его. Уверяю: мы сделаем все, чтобы повторить триумф и снова победить. Мы на это способны.

- Массимо Каррера играет в три защитника. Что скажете?

- Мы готовы к любому решению Карреры. Сколько бы ни было защитников – хоть 3, хоть 4, хоть 5.

- Как состояние травмированного лидера Даре Вршича?

- Он получил травму в последнем матче, но повреждение не очень серьезное.

- Бывший тренер "Марибора" Анте Шимунджа считает "Спартак" слабейшей команды группы.

- Не согласен. это отличная команда. Думаю, в нашей группе вообще нет того, кого можно назвать аутсайдером.

СЭ
Теги: Марибор Спартак
Сегодня, 15:35
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6
(4)
№6 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:22) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Цитата: Spartacus1971
мяч круглый,

Ну не круглый мяч, а сферический. Заманали уже безграмотную чушь рисовать. И поле не квадратное, а прямоугольное. Это так, к слову.


Панов я тебя уважаю за то что болеешь за нас,но мяч круглый так в народе говорят,не тупи.
Регистрация: 12.02.2013
№5 Написал: Scoter дом (Сегодня, 16:21) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
хорошо бы
Регистрация: 26.09.2006
№4 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:12) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
После такого вью, БУДУ БОЛЕТЬ ЗА СПАРТАК! Только попробуйте не поставить их раком!


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:01) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Spartacus1971
мяч круглый,

Ну не круглый мяч, а сферический. Заманали уже безграмотную чушь рисовать. И поле не квадратное, а прямоугольное. Это так, к слову.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 15:51) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну если отталкиваться от стоимости игроков,то Марибор аутсайдер,но мяч круглый,так что всё может быть.
Регистрация: 12.02.2013
№1 Написал: scikuni (Сегодня, 15:44) #
  • -1
  •  (5)

удачи вам


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пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016
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