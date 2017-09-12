Дарко Миланич: Марибор-2009? Можем повторить

Главный тренер "Марибора" Дарко Миланич в преддверии матча Лиги чемпионов против "Спартака" порадовался тому, что в России название его команды ассоциируется с провалом команды Гуса Хиддинка в стыковых матчах ЧМ-2010.- Мы очень ждем игру. У нас есть как опытные футболисты, так и те, кто в Лиге чемпионов еще не выступал. Я как тренер с нетерпением жду стартового свистка.– Хорошо, что вы с уважением говорите про это время и вспоминаете его. Уверяю: мы сделаем все, чтобы повторить триумф и снова победить. Мы на это способны.- Мы готовы к любому решению Карреры. Сколько бы ни было защитников – хоть 3, хоть 4, хоть 5.- Он получил травму в последнем матче, но повреждение не очень серьезное.- Не согласен. это отличная команда. Думаю, в нашей группе вообще нет того, кого можно назвать аутсайдером.