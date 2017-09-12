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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дарко Миланич: Марибор-2009? Можем повторить
Главный тренер "Марибора" Дарко Миланич в преддверии матча Лиги чемпионов против "Спартака" порадовался тому, что в России название его команды ассоциируется с провалом команды Гуса Хиддинка в стыковых матчах ЧМ-2010.
- Мы очень ждем игру. У нас есть как опытные футболисты, так и те, кто в Лиге чемпионов еще не выступал. Я как тренер с нетерпением жду стартового свистка.
- В России слово "Марибор" вызывает одну ассоциацию – провал в 2009 году, когда Словения поехала на чемпионат мира в ЮАР вместо команды Гуса Хиддинка. Та победа все еще мотивирует словенцев?
– Хорошо, что вы с уважением говорите про это время и вспоминаете его. Уверяю: мы сделаем все, чтобы повторить триумф и снова победить. Мы на это способны.
- Массимо Каррера играет в три защитника. Что скажете?
- Мы готовы к любому решению Карреры. Сколько бы ни было защитников – хоть 3, хоть 4, хоть 5.
- Как состояние травмированного лидера Даре Вршича?
- Он получил травму в последнем матче, но повреждение не очень серьезное.
- Бывший тренер "Марибора" Анте Шимунджа считает "Спартак" слабейшей команды группы.
- Не согласен. это отличная команда. Думаю, в нашей группе вообще нет того, кого можно назвать аутсайдером.
СЭ
- Мы очень ждем игру. У нас есть как опытные футболисты, так и те, кто в Лиге чемпионов еще не выступал. Я как тренер с нетерпением жду стартового свистка.
- В России слово "Марибор" вызывает одну ассоциацию – провал в 2009 году, когда Словения поехала на чемпионат мира в ЮАР вместо команды Гуса Хиддинка. Та победа все еще мотивирует словенцев?
– Хорошо, что вы с уважением говорите про это время и вспоминаете его. Уверяю: мы сделаем все, чтобы повторить триумф и снова победить. Мы на это способны.
- Массимо Каррера играет в три защитника. Что скажете?
- Мы готовы к любому решению Карреры. Сколько бы ни было защитников – хоть 3, хоть 4, хоть 5.
- Как состояние травмированного лидера Даре Вршича?
- Он получил травму в последнем матче, но повреждение не очень серьезное.
- Бывший тренер "Марибора" Анте Шимунджа считает "Спартак" слабейшей команды группы.
- Не согласен. это отличная команда. Думаю, в нашей группе вообще нет того, кого можно назвать аутсайдером.
СЭ
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