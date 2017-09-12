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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Агент: Кришито продлил контракт? Это не соответствует действительности
Андреа Д`Амико, агент защитника "Зенита" Доменико Кришито опроверг информацию о том, что его клиент продлил с сине-бело-голубыми действующий контракт.
"Информация в интернете о том, что Доменико близок к подписанию нового контракта с "Зенитом", не соответствует действительности. Причина объясняется тем, что мы еще не встречались с руководством питерского клуба по вопросам нового контракта.
В ближайшую неделю проведем переговоры, на которых будет присутствовать сам защитник, и уже по итогам встречи с руководством примем решение.
Кришито счастлив в "Зените" и гордится тем, что играет за клуб из Санкт-Петербурга. Он рад работать под руководством итальянского специалиста Роберто Манчини, они прекрасно понимают друг друга. Но повторюсь, что на сегодняшний день, новый контракт еще не подписан", – цитирует агента ТАСС.
"Информация в интернете о том, что Доменико близок к подписанию нового контракта с "Зенитом", не соответствует действительности. Причина объясняется тем, что мы еще не встречались с руководством питерского клуба по вопросам нового контракта.
В ближайшую неделю проведем переговоры, на которых будет присутствовать сам защитник, и уже по итогам встречи с руководством примем решение.
Кришито счастлив в "Зените" и гордится тем, что играет за клуб из Санкт-Петербурга. Он рад работать под руководством итальянского специалиста Роберто Манчини, они прекрасно понимают друг друга. Но повторюсь, что на сегодняшний день, новый контракт еще не подписан", – цитирует агента ТАСС.
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