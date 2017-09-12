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Отступные по новому контракту Карима Бензема с "Реалом" составят 1 млрд евро

Сумма отступных за нападающего "Реала" Карима Бензема согласно новому контракту составит €1 млрд, утверждает France Football.

Сообщается, что о продлении соглашения французского форварда с мадридским клубом будет официально объявлено на этой неделе.
Теги: Бензема Реал
Сегодня, 15:56
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(1)
№3 Написал: Sergeevich (Сегодня, 16:30) #
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online

Голеодор,
А смысл?
Регистрация: 26.09.2015
№2 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 16:27) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Алания»
Чтобы такого бреда больше не вписывали в контракты, надо закон принять ФИФА,- Сумма отступных в контракте не может превышать десятикратной величины годовой зарплаты игрока, с каждым годом уменьшающейся на определённый процент, завязанный на срок контракта!... flushed
Регистрация: 3.05.2015
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:06) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
За 1 млрд можно наемниками захватить Европу, блеать, и всех этих уродов взрывающихся рынок, отправить в сексуальное рабство в Тайланд


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
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