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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Станислав Черчесов: Кокорин женился, ребенок появился, возможно, это его чуть-чуть сподвигло (2)
20 футболистов "Спартака" вылетели в Словению на игру с "Марибором"
"Спартак" назвал игроков, которые отправятся на первый матч группового этапа Лиги чемпионов со словенским "Марибором".
Вратари: Артём Ребров, Александр Селихов;
Защитники: Георгий Джикия, Георгий Тигиев, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Дмитрий Комбаров;
Полузащитники: Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Александр Самедов, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо;
Нападающие: Педро Роша, Луис Адриано.
ФК "Спартак" Москва
Вратари: Артём Ребров, Александр Селихов;
Защитники: Георгий Джикия, Георгий Тигиев, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Дмитрий Комбаров;
Полузащитники: Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Александр Самедов, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо;
Нападающие: Педро Роша, Луис Адриано.
ФК "Спартак" Москва
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