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Как выступит "Спартак" в групповом этапе Лиги Чемпионов?
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20 футболистов "Спартака" вылетели в Словению на игру с "Марибором"

"Спартак" назвал игроков, которые отправятся на первый матч группового этапа Лиги чемпионов со словенским "Марибором".

Вратари: Артём Ребров, Александр Селихов;

Защитники: Георгий Джикия, Георгий Тигиев, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Дмитрий Комбаров;

Полузащитники: Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Александр Самедов, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо;

Нападающие: Педро Роша, Луис Адриано.

ФК "Спартак" Москва
Теги: Спартак
Сегодня, 15:59
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(1)
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
Давыдов где? Решили обойтись?


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
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