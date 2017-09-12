20 футболистов "Спартака" вылетели в Словению на игру с "Марибором"

"Спартак" назвал игроков, которые отправятся на первый матч группового этапа Лиги чемпионов со словенским "Марибором".: Артём Ребров, Александр Селихов;: Георгий Джикия, Георгий Тигиев, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Дмитрий Комбаров;: Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Александр Самедов, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо;: Педро Роша, Луис Адриано.