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"Локомотив" поздравил Олега Пашинина с 43-летием

"Локомотив" поздравил своего тренера Олега Пашинина с днем рождения.

"12 сентября исполняется 43 года тренеру "Локомотива" Олегу Пашинину. Мы поздравляем Олега Алексеевича с днем рождения! Желаем успехов в работе, достижения всех поставленных целей, счастья, благополучия и позитива", - гласит сообщение на официальном сайте клуба.
Теги: Пашинин Локомотив
Сегодня, 16:04
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