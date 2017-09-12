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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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Как выступит ЦСКА в групповом этапе Лиги Чемпионов?
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13:59
Александр Бубнов: если ЦСКА удастся сыграть вничью на выезде – это будет хороший результат (2)
Александр Бубнов: если ЦСКА удастся сыграть вничью на выезде – это будет хороший результат (2)
11:55
Руслан Нигматуллин: должно произойти чудо, чтобы ЦСКА или "Спартак" попали в 1/8 финала ЛЧ (14)
Руслан Нигматуллин: должно произойти чудо, чтобы ЦСКА или "Спартак" попали в 1/8 финала ЛЧ (14)
08:51
Станислав Черчесов: Кокорин женился, ребенок появился, возможно, это его чуть-чуть сподвигло (2)
Станислав Черчесов: Кокорин женился, ребенок появился, возможно, это его чуть-чуть сподвигло (2)
Посетители Rusfootball.info не верят, что "Спартак" и ЦСКА смогут выйти из группы ЛЧ
Посетители Rusfootball.info сделали свой прогноз по поводу предстоящего выступления "Спартака" и ЦСКА в групповом этапе Лиги чемпионов.
В проходящем на данный момент голосовании большинство любителей футбола склонны считать, что оба российских клуба не смогут пробиться в 1/8 финала турнира.
Если армейцам болельщики прогнозируют 3 место в группе A (39% проголосовавших) и путевку в Лигу Европы, то красно-белых посетители портала вовсе считают аутсайдерами своего квартета (31% проголосовавших).
В то, что "Спартак" сумеет выйти из группы с 1 или 2 места верят 40% болельщиков, не верят - 60. Шансы ЦСКА на выход в 1/8 Лиги чемпионов посетители Rusfootball.info оценили и того меньше - 25 на 75.
Напомним, соперниками красно-белых в группе будут "Ливерпуль", "Севилья" и "Марибор". У армейцев - "Манчестер Юнайтед", "Бенфика" и "Базель".
В проходящем на данный момент голосовании большинство любителей футбола склонны считать, что оба российских клуба не смогут пробиться в 1/8 финала турнира.
Если армейцам болельщики прогнозируют 3 место в группе A (39% проголосовавших) и путевку в Лигу Европы, то красно-белых посетители портала вовсе считают аутсайдерами своего квартета (31% проголосовавших).
В то, что "Спартак" сумеет выйти из группы с 1 или 2 места верят 40% болельщиков, не верят - 60. Шансы ЦСКА на выход в 1/8 Лиги чемпионов посетители Rusfootball.info оценили и того меньше - 25 на 75.
Напомним, соперниками красно-белых в группе будут "Ливерпуль", "Севилья" и "Марибор". У армейцев - "Манчестер Юнайтед", "Бенфика" и "Базель".
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