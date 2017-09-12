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Как выступит ЦСКА в групповом этапе Лиги Чемпионов?
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Посетители Rusfootball.info не верят, что "Спартак" и ЦСКА смогут выйти из группы ЛЧ

Посетители Rusfootball.info сделали свой прогноз по поводу предстоящего выступления "Спартака" и ЦСКА в групповом этапе Лиги чемпионов.

В проходящем на данный момент голосовании большинство любителей футбола склонны считать, что оба российских клуба не смогут пробиться в 1/8 финала турнира.

Если армейцам болельщики прогнозируют 3 место в группе A (39% проголосовавших) и путевку в Лигу Европы, то красно-белых посетители портала вовсе считают аутсайдерами своего квартета (31% проголосовавших).

В то, что "Спартак" сумеет выйти из группы с 1 или 2 места верят 40% болельщиков, не верят - 60. Шансы ЦСКА на выход в 1/8 Лиги чемпионов посетители Rusfootball.info оценили и того меньше - 25 на 75.

Напомним, соперниками красно-белых в группе будут "Ливерпуль", "Севилья" и "Марибор". У армейцев - "Манчестер Юнайтед", "Бенфика" и "Базель".



Теги: Спартак ЦСКА
Сегодня, 16:31
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№2 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 16:36) #
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Болеет за:
ЦСКА
куйня... Будем еще посмотреть wink
Удачи Всем Нашим в ЕК!!!


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:36) #
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online

Сколько сказочных идиотов))))))
В Спартак верят более 200 человек. В ЦСКА около 100.
Итого 3 сотни)))))


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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