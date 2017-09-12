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ЦСКА с крупным счетом проиграл "Бенфике" в юношеской Лиге УЕФА

Матч 1-го тура Юношеской лиги УЕФА "Бенфика" – ЦСКА завершился разгромным поражением российской команды.

Юношеская лига УЕФА

1 тур

"Бенфика U19" - ЦСКА U19 5:1

Голы: Сантуш, 41, 47, Гомеш, 58, Жиронкин, 82, Араужу, 87, Эмбало, 89

"Бенфика U19": Азеведу, Риберико, Лоурейро, Пинхиеро, Араужу, Луиш, Фернандеш (Пинто, 80), Сантуш, Филипе (Эмбало, 75), Гомеш, Жеремиаш (Мендеш, 65)

ЦСКА U19: Зириков, Елеев, Лазарев, Хосонов, Мацхарашвили (Захаров, 61), Тикнизян, Фисченко, Пухов, Марадишвили (Волков, 68), Меренчуков (Жиронкин, 49), Олейников

Предупреждения: Хосонов, 50
Теги: ЦСКА Бенфика
Сегодня, 17:08
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№7 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 18:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Ну, и через несколько часов счёт будет повторен.

дерьмовая желчная свинья!!!
Регистрация: 24.09.2013
№6 Написал: Manchester United (Сегодня, 18:01) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«МЮ»
вот она ваша хваленая молодежь ослики.Вот на Бенфику реально приятно смотреть,умный футбол,все комбинации осмысленные,а не дворовый бей беги.
Регистрация: 9.03.2017
№5 Написал: ilovefootball (Сегодня, 17:54) #
  • 0
  •  (0)
online

Сегодня основа сделает ответку 1-5, ВПЕРЕД ЦСКА! Васин - хет-трик!
Регистрация: 18.03.2013
№4 Написал: Lacan (Сегодня, 17:48) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Говно, а не молодёжь!Смотрел игру и плевался!
Регистрация: 27.09.2011
№3 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 17:26) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
надеюсь сегодня ЦСКА исчерпал лимит поражений...победы!


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Рождённый хрюкать,летать не может...5-1...со свиным рылом да в калашный ряд...
Регистрация: 9.01.2015
№2 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 17:25) #
  • -4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Основная команда тоже не отстанет от молодёжки.
Регистрация: 2.04.2012
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:19) #
  • -4
  •  (16)
Болеет за:
«Сибирь»
Ну, и через несколько часов счёт будет повторен. Васин не даст соврать....


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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