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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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16:50
Сергей Степашин: как можно было подписать с Погребняком контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год? (6)
Сергей Степашин: как можно было подписать с Погребняком контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год? (6)
13:59
Александр Бубнов: если ЦСКА удастся сыграть вничью на выезде – это будет хороший результат (1)
Александр Бубнов: если ЦСКА удастся сыграть вничью на выезде – это будет хороший результат (1)
11:55
Руслан Нигматуллин: должно произойти чудо, чтобы ЦСКА или "Спартак" попали в 1/8 финала ЛЧ (13)
Руслан Нигматуллин: должно произойти чудо, чтобы ЦСКА или "Спартак" попали в 1/8 финала ЛЧ (13)
08:51
Станислав Черчесов: Кокорин женился, ребенок появился, возможно, это его чуть-чуть сподвигло (1)
Станислав Черчесов: Кокорин женился, ребенок появился, возможно, это его чуть-чуть сподвигло (1)
ЦСКА с крупным счетом проиграл "Бенфике" в юношеской Лиге УЕФА
Матч 1-го тура Юношеской лиги УЕФА "Бенфика" – ЦСКА завершился разгромным поражением российской команды.
Юношеская лига УЕФА
1 тур
"Бенфика U19" - ЦСКА U19 5:1
Голы: Сантуш, 41, 47, Гомеш, 58, Жиронкин, 82, Араужу, 87, Эмбало, 89
"Бенфика U19": Азеведу, Риберико, Лоурейро, Пинхиеро, Араужу, Луиш, Фернандеш (Пинто, 80), Сантуш, Филипе (Эмбало, 75), Гомеш, Жеремиаш (Мендеш, 65)
ЦСКА U19: Зириков, Елеев, Лазарев, Хосонов, Мацхарашвили (Захаров, 61), Тикнизян, Фисченко, Пухов, Марадишвили (Волков, 68), Меренчуков (Жиронкин, 49), Олейников
Предупреждения: Хосонов, 50
Юношеская лига УЕФА
1 тур
"Бенфика U19" - ЦСКА U19 5:1
Голы: Сантуш, 41, 47, Гомеш, 58, Жиронкин, 82, Араужу, 87, Эмбало, 89
"Бенфика U19": Азеведу, Риберико, Лоурейро, Пинхиеро, Араужу, Луиш, Фернандеш (Пинто, 80), Сантуш, Филипе (Эмбало, 75), Гомеш, Жеремиаш (Мендеш, 65)
ЦСКА U19: Зириков, Елеев, Лазарев, Хосонов, Мацхарашвили (Захаров, 61), Тикнизян, Фисченко, Пухов, Марадишвили (Волков, 68), Меренчуков (Жиронкин, 49), Олейников
Предупреждения: Хосонов, 50
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