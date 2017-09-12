Эндрю Кэрролл: мы все поддерживаем Билича

Нападающий "Вест Хэма" Эндрю Кэрролл рассказал, что команда поддерживает своего главного тренера Славена Билича.Ранее сообщалось, что специалист может уйти в отставку из-за плохих результатов лондонского клуба."Мы все поддерживаем Билича. Мы вышли на поле в матче с "Хаддерсфилдом" и сражались до конца. Это было сложно, но нам удалось одержать победу", - приводит слова футболиста Sky Sports.