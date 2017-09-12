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Эндрю Кэрролл: мы все поддерживаем Билича

Нападающий "Вест Хэма" Эндрю Кэрролл рассказал, что команда поддерживает своего главного тренера Славена Билича.

Ранее сообщалось, что специалист может уйти в отставку из-за плохих результатов лондонского клуба.

"Мы все поддерживаем Билича. Мы вышли на поле в матче с "Хаддерсфилдом" и сражались до конца. Это было сложно, но нам удалось одержать победу", - приводит слова футболиста Sky Sports.
Теги: Билич Вест Хэм
Сегодня, 18:29
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