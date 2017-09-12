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Порядка 45 тысяч зрителей посетят матч "Бенфика" - ЦСКА

На матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Бенфикой" и ЦСКА ожидается 45 тысяч зрителей, сообщает A Bola.

Вместимость стадиона "Да Луш" в Лиссабоне составляет 65647 зрителей. Около 200 болельщиков будут поддерживать ЦСКА.
Теги: Бенфика ЦСКА
Сегодня, 19:00
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№2 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 19:38) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
нелегко придется коням...Удачи вам! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 19:02) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Желаю победы нашему ЦСКА! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
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