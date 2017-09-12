1 145 фанатов "Ливерпуля" смогут посетить гостевой матч со "Спартаком"

"Ливерпуль" на своём официальном сайте сообщил, что 15 сентября откроется продажа билетов на гостевой матч со "Спартаком" (26 сентября) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Закроется продажа 19 сентября. Всего встречу смогут посетить 1 145 болельщиков. Именно такое количество билетов выделили английскому клубу красно-белые.Билеты смогут купить только те болельщики "Ливерпуля", которые ранее уведомили клуб о намерении отправиться в Москву.