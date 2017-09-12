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Вагнер Лав: "Бенфика" – фаворит в матче с ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав назвал "Бенфику" фаворитом в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против ЦСКА.

"Матч будет сложным для обеих команд. "Бенфика" – фаворит, так как играет дома, перед своими болельщиками.

Но в футболе все решается на поле. Кто допустит меньше ошибок, тот и победит", - цитирует бразильца A Bola.
Теги: Вагнер Лав ЦСКА Бенфика
Сегодня, 20:31
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№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 20:47) #
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Болеет за:
ЦСКА
Вагнер Лав: "Бенфика" – фаворит в матче с ЦСКА

А никто с этим и не спорит...


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
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