Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит ЦСКА в групповом этапе Лиги Чемпионов?
Показать все опросы

Новости партнеров

Мохамед Салах пропустил тренировку "Ливерпуля" перед матчем с "Севильей"

Полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Салах не принимал участия в сегодняшней тренировке команды из-за болезни, сообщает официальный сайт красных.

Египетский вингер прибыл на тренировочную базу "Ливерпуля", но был отправлен домой в качестве меры предосторожности.

Завтра команда Юргена Клоппа сыграет с "Севильей" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Теги: Салах Ливерпуль Севилья
Сегодня, 20:37
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: роман михайлов (Сегодня, 20:40) #
  • -1
  •  (1)
online

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- http://crl.li/gi
Регистрация: 12.09.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.