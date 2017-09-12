Мохамед Салах пропустил тренировку "Ливерпуля" перед матчем с "Севильей"

Полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Салах не принимал участия в сегодняшней тренировке команды из-за болезни, сообщает официальный сайт красных.Египетский вингер прибыл на тренировочную базу "Ливерпуля", но был отправлен домой в качестве меры предосторожности.Завтра команда Юргена Клоппа сыграет с "Севильей" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.