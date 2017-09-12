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Алан Дзагоев: победа необходима так же сильно, как и ваша поддержка

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев в своем инстаграме в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против португальской "Бенфики" попросил болельщиков поддержать команду.

"Концентрация на высшем уровне. Легкая игра абсолютно точно невозможна. Победа необходима так же сильно, как и ваша поддержка", – написал Дзагоев.
Теги: Дзагоев ЦСКА Бенфика
Сегодня, 20:41
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№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 20:48) #
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Болеет за:
ЦСКА
Удачи нашему ЦСКА!


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
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