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"Бенфика" назвала состав на матч с ЦСКА

Стал известен стартовый состав "Бенфики" на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.

"Бенфика": Бруну Варела, Лисандро Лопес, Алекс Гримальдо, Луизао, Филипе Аугусто, Жонас, Сеферович, Живкович, Сальвио, Пицци, Андре Алмейда.
Теги: Бенфика ЦСКА
Сегодня, 21:01
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