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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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19:38
Георгий Чантурия: "Урал" после забитого гола стал играть так, как это нравится "СКА-Хабаровску"
Георгий Чантурия: "Урал" после забитого гола стал играть так, как это нравится "СКА-Хабаровску"
19:26
В Казани ждут миллион болельщиков и рекомендуют ФИФА установить более лояльные цены на билеты (2)
В Казани ждут миллион болельщиков и рекомендуют ФИФА установить более лояльные цены на билеты (2)
18:42
Дмитрий Сенников: шансы ЦСКА и "Бенфики" равны, а "Спартаку" с "Марибором" придется непросто (10)
Дмитрий Сенников: шансы ЦСКА и "Бенфики" равны, а "Спартаку" с "Марибором" придется непросто (10)
16:50
Сергей Степашин: как можно было подписать с Погребняком контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год? (19)
Сергей Степашин: как можно было подписать с Погребняком контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год? (19)
13:59
Александр Бубнов: если ЦСКА удастся сыграть вничью на выезде – это будет хороший результат (1)
Александр Бубнов: если ЦСКА удастся сыграть вничью на выезде – это будет хороший результат (1)
11:55
Руслан Нигматуллин: должно произойти чудо, чтобы ЦСКА или "Спартак" попали в 1/8 финала ЛЧ (15)
Руслан Нигматуллин: должно произойти чудо, чтобы ЦСКА или "Спартак" попали в 1/8 финала ЛЧ (15)
"Бенфика" назвала состав на матч с ЦСКА
Стал известен стартовый состав "Бенфики" на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.
"Бенфика": Бруну Варела, Лисандро Лопес, Алекс Гримальдо, Луизао, Филипе Аугусто, Жонас, Сеферович, Живкович, Сальвио, Пицци, Андре Алмейда.
"Бенфика": Бруну Варела, Лисандро Лопес, Алекс Гримальдо, Луизао, Филипе Аугусто, Жонас, Сеферович, Живкович, Сальвио, Пицци, Андре Алмейда.
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