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"Барселона" - "Ювентус": Дембеле сыграет с первых минут

Стали известны стартовые составы "Барселоны" и "Ювентуса" на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Юмтити, Альба, Бускетс, Иньеста, Ракитич, Дембеле, Месси, Суарес.

"Ювентус": Буффон, Де Шильо, Бенатия, Барцальи, Алекс Сандро, Пьянич, Матюиди, Бентанкур, Дуглас Коста, Дибала, Игуаин.
Теги: Барселона Ювентус
Сегодня, 21:03
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