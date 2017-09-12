Мбаппе - первый игрок до 20 лет, забившим за два разных клуба в Лиге чемпионов

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе отметился голом в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Селтика", сообщает Opta Sports.18-летний форвард парижан стал первым игроком в истории турнира, забивавшим за два разных клуба, не достигнув при этом 20-летнего возраста. Ранее он выступал за "Монако".