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Мбаппе - первый игрок до 20 лет, забившим за два разных клуба в Лиге чемпионов

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе отметился голом в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Селтика", сообщает Opta Sports.

18-летний форвард парижан стал первым игроком в истории турнира, забивавшим за два разных клуба, не достигнув при этом 20-летнего возраста. Ранее он выступал за "Монако".
Теги: Мбаппе ПСЖ Селтик
Вчера, 23:20
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