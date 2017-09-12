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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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ЦСКА на выезде одержал победу над "Бенфикой"
В первом туре группового турнира Лиги Чемпионов "Бенфика" на своем поле уступила ЦСКА.
Лига чемпионов
1 тур
"Бенфика" - ЦСКА 1:2
Голы: Сеферович, 50 - Витиньо, 63 (пен), Жамалетдинов, 72.
"Бенфика": Варела, Гримальдо (Барбоза, 77), Лопес (Силва, 88), Луизао, Алмейда, Аугусто, Пицци, Живкович, Сальвио, Жонас (Хименес, 70), Сеферович.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Головин (Кучаев, 87), Дзагоев (Натхо, 77), Оланаре (Жамалетдинов, 67), Витиньо.
Предупреждения: Головин, 43, Алмейда, 62, Дзагоев, 73, Вернблум, 75, Сеферович, 80.
"Манчестер Юнайтед" - "Базель" 3:0
Голы: Феллайни, 35, Лукаку, 53, Рашфорд, 84
"Манчестер Юнайтед": Хеа, Блинд, Нильссон-Линделёф, Смоллинг, Янг, Матич, Мата (Рашфорд, 77), Погба (Феллайни, 19), Мхитарян, Лукаку, Марсьяль (Лингард, 69)
"Базель": Вацлик, Ланг, Риверос (Оберлин, 77), Баланта, Сухи, Аканджи, Джака, Зуффи, Штеффен, Эльюнусси, Волфсвинкель (Буа, 66)
Предупреждения: Баланта, 28, Янг, 38, Блинд, 58, Ланг, 61, Джака, 82
Лига чемпионов
1 тур
"Бенфика" - ЦСКА 1:2
Голы: Сеферович, 50 - Витиньо, 63 (пен), Жамалетдинов, 72.
"Бенфика": Варела, Гримальдо (Барбоза, 77), Лопес (Силва, 88), Луизао, Алмейда, Аугусто, Пицци, Живкович, Сальвио, Жонас (Хименес, 70), Сеферович.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Головин (Кучаев, 87), Дзагоев (Натхо, 77), Оланаре (Жамалетдинов, 67), Витиньо.
Предупреждения: Головин, 43, Алмейда, 62, Дзагоев, 73, Вернблум, 75, Сеферович, 80.
"Манчестер Юнайтед" - "Базель" 3:0
Голы: Феллайни, 35, Лукаку, 53, Рашфорд, 84
"Манчестер Юнайтед": Хеа, Блинд, Нильссон-Линделёф, Смоллинг, Янг, Матич, Мата (Рашфорд, 77), Погба (Феллайни, 19), Мхитарян, Лукаку, Марсьяль (Лингард, 69)
"Базель": Вацлик, Ланг, Риверос (Оберлин, 77), Баланта, Сухи, Аканджи, Джака, Зуффи, Штеффен, Эльюнусси, Волфсвинкель (Буа, 66)
Предупреждения: Баланта, 28, Янг, 38, Блинд, 58, Ланг, 61, Джака, 82
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