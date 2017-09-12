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ЦСКА на выезде одержал победу над "Бенфикой"

В первом туре группового турнира Лиги Чемпионов "Бенфика" на своем поле уступила ЦСКА.

Лига чемпионов

1 тур

"Бенфика" - ЦСКА 1:2

Голы: Сеферович, 50 - Витиньо, 63 (пен), Жамалетдинов, 72.

"Бенфика": Варела, Гримальдо (Барбоза, 77), Лопес (Силва, 88), Луизао, Алмейда, Аугусто, Пицци, Живкович, Сальвио, Жонас (Хименес, 70), Сеферович.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Головин (Кучаев, 87), Дзагоев (Натхо, 77), Оланаре (Жамалетдинов, 67), Витиньо.

Предупреждения: Головин, 43, Алмейда, 62, Дзагоев, 73, Вернблум, 75, Сеферович, 80.

"Манчестер Юнайтед" - "Базель" 3:0

Голы: Феллайни, 35, Лукаку, 53, Рашфорд, 84

"Манчестер Юнайтед": Хеа, Блинд, Нильссон-Линделёф, Смоллинг, Янг, Матич, Мата (Рашфорд, 77), Погба (Феллайни, 19), Мхитарян, Лукаку, Марсьяль (Лингард, 69)

"Базель": Вацлик, Ланг, Риверос (Оберлин, 77), Баланта, Сухи, Аканджи, Джака, Зуффи, Штеффен, Эльюнусси, Волфсвинкель (Буа, 66)

Предупреждения: Баланта, 28, Янг, 38, Блинд, 58, Ланг, 61, Джака, 82
Теги: ЦСКА Бенфика
Вчера, 23:36
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89
(6)
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№89 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:10) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: kuzz
Рад не за коней, за Путилина рад, завтра ждём старик на нашей ветке, только воздух не сильно порть


Спасибо.
А вы повод не давайте.
А то ваши выступления в ЕК просто смех последее время.


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№88 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 00:09) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
армейцы по-любому молодцы!
Задали тон всем остальным!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№87 Написал: HNAPSSS СПб (Сегодня, 00:09) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Красссавчики!
Регистрация: 12.08.2009
№86 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 00:09) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
неужто мы начали групповой турнир ЛЧ с победы? да еще и в гостях в Португалии?? да и с волевой победой??? - Не верю... wink
- зато в обороне немного косячили - Кэпу привет, млять! rage

Всем Нашим - Удачи в ЕК!!!


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№85 Написал: Magmus Домодедово (Сегодня, 00:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kurbath
молодцы!!!
Конечно без везения не обошлось
но везет тому кто везет
порадовали

+


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даешь fair play!
Регистрация: 14.10.2008
№84 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 00:09) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
С Победой! Привет великим оракулам, Созину и Титову smile
Регистрация: 15.12.2013
№83 Написал: Valar (Сегодня, 00:06) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Оланаре тоже сыграл свою роль, нужен был кто-то кого потом можно поменять на свежего игрока и тем самым усилить игру. Думаю Гончаренко всё верно рассчитал и Оланаре в любом случае поменял бы, причём объяснил бы на примере конкретного матча что вышедшему на замену игроку делать на поле. А вот выпустить в старте молодого Жамалетдинова это скорее всего потерять его к концу матча, когда по плану и нужно было добавлять в игре в атаку.


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009
№82 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:05) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
ЦСКА с победой. Посрамили всех специалистов, предрекавших поражение.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№81 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 00:04) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Рад не за коней, за Путилина рад, завтра ждём старик на нашей ветке, только воздух не сильно порть
Регистрация: 30.08.2009
№80 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 00:03) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Челси»
Цитата: Lacan
неужели Гинер уже стал работать с судьями Лиги чемпионов?

Отож,два года на трансферах экономил,дабы судей в ЛЧ покупать,ага.
Я надеюсь ты пошутил?


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017
№79 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 00:00) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lacan
неужели Гинер уже стал работать с судьями Лиги чемпионов?

Открою большую тайну, но только тебе и ты никому её не раскрывай...
Мы и не прекращали... Вспомни как в недавнем турнире ЛЧ мы набрали пеналей? stuck_out_tongue_winking_eye


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№78 Написал: Manchester United (Сегодня, 00:00) #
  • -10
  •  (12)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: nongames
Чё так бомбит? Ставка не сыграла, или бабушка с детства за бенфику?

бабушки не могут болеть за зенит,это нонсенс для России,а вот взорвать вашу козлодерню могут запросто))
Регистрация: 9.03.2017
№77 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:59) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: nongames
Manchester United,
Чё так бомбит? Ставка не сыграла, или бабушка с детства за бенфику?

Не спрашивай, там пукан горит постоянно, он же радужный пукан


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№76 Написал: Zenitcheg Finland (Вчера, 23:59) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Барселона»
Ай да ЦСКА! Ай да молодчеки!


--------------------
Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010
№75 Написал: Dazai Paradise (Вчера, 23:59) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Челси»
Мои поздравления!!!!!!!!молодцы!)
Блин,я угадал финальный результат...надо было деньги ставить на ЦСКА и итоговый счёт...


--------------------
Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017
№74 Написал: dyadenka Москва (Вчера, 23:57) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Армии Слава!!!
Регистрация: 5.11.2010
№73 Написал: strekall Руcь (Вчера, 23:57) #
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ФКСМ_1922
Мои поздравления!

А бомжей никогда не поздравлю)))

Слышь, хохляра, геть на бандеровщину!

Армейцы с победой, так и дальше давайте!


--------------------
"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№72 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:56) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
Мало комментариев, разочарованные поросята пошли спатюшки.
Завтра в школу, как никак...


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№71 Написал: Lacan (Вчера, 23:56) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
С победой, армейцы! Но вот у меня закрался вопрос- неужели Гинер уже стал работать с судьями Лиги чемпионов?
Регистрация: 27.09.2011
№70 Написал: Manchester United (Вчера, 23:56) #
  • -12
  •  (16)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Blessing
Радужный, ты уже заказал акварель в интернет магазине?

можешь себе вазелин заказать,точилка бесстыжая
Регистрация: 9.03.2017
№69 Написал: kurbath тула (Вчера, 23:55) #
  • +11
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
молодцы!!!
Конечно без везения не обошлось
но везет тому кто везет
порадовали
Регистрация: 20.11.2015
№68 Написал: Manchester United (Вчера, 23:54) #
  • -17
  •  (19)
online
Болеет за:
«МЮ»
и эти Геничи потные реально думают что цска выйдет из группы,а вот болт в грызла smile
Регистрация: 9.03.2017
№67 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:54) #
  • +6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Manchester United
Генич гнида еврейская сидит и оправдывает судью,Губер адекватно смотрит на вещи

Радужный, ты уже заказал акварель в интернет магазине?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№66 Написал: nongames СПБ (Вчера, 23:53) #
  • +6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Manchester United,
Чё так бомбит? Ставка не сыграла, или бабушка с детства за бенфику?
Регистрация: 19.10.2009
№65 Написал: Смотрящий Москва (Вчера, 23:53) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
А на своей ли позиции играет Васин? wink


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№64 Написал: ZeArt (Вчера, 23:53) #
  • +8
  •  (8)
online

Очень неожиданно.Мои поздравления кони.
Регистрация: 15.07.2017
№63 Написал: MSergio СПб (Вчера, 23:52) #
  • +4
  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ФКСМ_1922
Мои поздравления!

А бомжей никогда не поздравлю)))


И даже в ветке ЦСКА
Свиньи не забывают тех,
Кто их унизил. laughing


--------------------
Все величайшие достижения государства Российского пришлись на то время,
когда столицей его был Санкт-Петербург
Регистрация: 1.11.2009
№62 Написал: ryzpm999 Сибирь (Вчера, 23:52) #
  • +12
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
По ходу матча был бы рад и ничьей, а так- просто отлично.По х.. на судью; что мало не в пользу российских команд ошибаются? С победой!
Регистрация: 29.08.2010
№61 Написал: sparwik53 Виктор (Вчера, 23:51) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Армейцы с победой. У вас очень хороший тренер. Второй тайм сыграли здорово.
Регистрация: 20.03.2014
№60 Написал: micha78 Ленинград (Вчера, 23:51) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
С победой конявые..!!! Завтра за марибор не забудте..)))))))


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Народ, не имеющий национального самосознания -есть навоз,на котором произрастают другие народы. (с) Петр Столыпин
Регистрация: 31.08.2008
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