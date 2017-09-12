"Барселона" благодаря дублю Месси разгромила "Юве", гол Думбия помог "Спортингу" победить

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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Барселона" без труда обыграла "Ювентус".
Лига чемпионов
1 тур
"Барселона" - "Ювентус" 3:0
Голы: Месси, 44, 69, Ракитич, 56
"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Юмтити, Альба, Бускетс, Иньеста, (Гомеш 85), Ракитич, (Паулиньо, 77), Дембеле, (Роберто, 71), Месси, Суарес.
"Ювентус": Буффон, Де Шильо, (Стураро, 43), Бенатия, Барцальи, Алекс Сандро, Пьянич, Матюиди, Бетанкур, (Бернардески, 64), Дуглас Коста, Дибала, Игуаин, (Калигара, 88).
Предупреждения: Бетанкур, 31, Семеду, 37, Месси, 55, Барцальи, 59, Пьянич, 74, Калигара, 90
"Олимпиакос" - "Спортинг" 2:3
Голы: Думбия, 2, Мартинш, 13, Фернандеш, 43, Пардо, 89, 90+3
"Олимпиакос": Капино, Элабделлауи, Фигейраш, Энгельс, Жилле, Ромао, Карсела-Гонсалест (Пардо, 78), Оджиджа-Офоэ, Фортунис (Здьелар, 46), Марин, Джюрджевич (Эменике, 62)
"Спортинг": Патрисиу, Пиччини, Сильва, Коатес, Матьё, Карвалью, Батталья, Фернандеш (Ристовски, 87), Акунья, Мартинш (Сезар, 72), Думбия (Дост, 63)
Предупреждения: Ромао, 23, Фигейраш, 47, Батталья, 77, Элабделлауи, 84, Фернандеш, 87, Сезар, 90+2
Лига чемпионов
1 тур
"Барселона" - "Ювентус" 3:0
Голы: Месси, 44, 69, Ракитич, 56
"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Юмтити, Альба, Бускетс, Иньеста, (Гомеш 85), Ракитич, (Паулиньо, 77), Дембеле, (Роберто, 71), Месси, Суарес.
"Ювентус": Буффон, Де Шильо, (Стураро, 43), Бенатия, Барцальи, Алекс Сандро, Пьянич, Матюиди, Бетанкур, (Бернардески, 64), Дуглас Коста, Дибала, Игуаин, (Калигара, 88).
Предупреждения: Бетанкур, 31, Семеду, 37, Месси, 55, Барцальи, 59, Пьянич, 74, Калигара, 90
"Олимпиакос" - "Спортинг" 2:3
Голы: Думбия, 2, Мартинш, 13, Фернандеш, 43, Пардо, 89, 90+3
"Олимпиакос": Капино, Элабделлауи, Фигейраш, Энгельс, Жилле, Ромао, Карсела-Гонсалест (Пардо, 78), Оджиджа-Офоэ, Фортунис (Здьелар, 46), Марин, Джюрджевич (Эменике, 62)
"Спортинг": Патрисиу, Пиччини, Сильва, Коатес, Матьё, Карвалью, Батталья, Фернандеш (Ристовски, 87), Акунья, Мартинш (Сезар, 72), Думбия (Дост, 63)
Предупреждения: Ромао, 23, Фигейраш, 47, Батталья, 77, Элабделлауи, 84, Фернандеш, 87, Сезар, 90+2
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