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"Барселона" благодаря дублю Месси разгромила "Юве", гол Думбия помог "Спортингу" победить

В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Барселона" без труда обыграла "Ювентус".

Лига чемпионов

1 тур

"Барселона" - "Ювентус" 3:0

Голы: Месси, 44, 69, Ракитич, 56

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Юмтити, Альба, Бускетс, Иньеста, (Гомеш 85), Ракитич, (Паулиньо, 77), Дембеле, (Роберто, 71), Месси, Суарес.

"Ювентус": Буффон, Де Шильо, (Стураро, 43), Бенатия, Барцальи, Алекс Сандро, Пьянич, Матюиди, Бетанкур, (Бернардески, 64), Дуглас Коста, Дибала, Игуаин, (Калигара, 88).

Предупреждения: Бетанкур, 31, Семеду, 37, Месси, 55, Барцальи, 59, Пьянич, 74, Калигара, 90

"Олимпиакос" - "Спортинг" 2:3

Голы: Думбия, 2, Мартинш, 13, Фернандеш, 43, Пардо, 89, 90+3

"Олимпиакос": Капино, Элабделлауи, Фигейраш, Энгельс, Жилле, Ромао, Карсела-Гонсалест (Пардо, 78), Оджиджа-Офоэ, Фортунис (Здьелар, 46), Марин, Джюрджевич (Эменике, 62)

"Спортинг": Патрисиу, Пиччини, Сильва, Коатес, Матьё, Карвалью, Батталья, Фернандеш (Ристовски, 87), Акунья, Мартинш (Сезар, 72), Думбия (Дост, 63)

Предупреждения: Ромао, 23, Фигейраш, 47, Батталья, 77, Элабделлауи, 84, Фернандеш, 87, Сезар, 90+2
Теги: Барселона Ювентус
Вчера, 23:40
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5
(0)
№5 Написал: Valar (Сегодня, 00:07) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Месси действительно лучший, а вот Думбия в ЦСКА не хватает :) Раскатали бы эту Бенфику с ним.


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:03) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Барса сыграла очень целостно, а у Юве пока этой целостности нет.
Понравились у Барсы новички, очень ребята техничные.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№3 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Вчера, 23:47) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
жаль,но Юве ничего особого не сделал..Барса блеснула! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Вчера, 23:44) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
месси решил забрать зм


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: Еленна Влас Москва (Вчера, 23:42) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Месси конечно лучший игрок мира


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Путин - х уйло!
Регистрация: 26.06.2017
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