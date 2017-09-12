Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит ЦСКА в групповом этапе Лиги Чемпионов?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Челси" забил шесть голов "Карабаху"

Матч группового турнира Лиги чемпионов "Челси" – "Карабах" завершился разгромной победой лондонцев.

Лига чемпионов

1 тур

"Челси" - "Карабах" 6:0

Голы: Родригес, 5, Дзаппакоста, 30, Аспиликуэта, 55, Бакайоко, 71, Батшуайи, 76, 82

"Челси": Куртуа, Дзаппакоста, Алонсо, Кэхилл, Кристенсен, Аспиликуэта (Рюдигер, 75), Канте (Бакайоко, 63), Фабрегас, Виллиан, Родригес (Азар, 58), Батшуайи

"Карабах": Шехич, Медведев, Жезничак, Садыхов (Диниев, 70), Гусейнов, Алмейда, Гуррье, Гараев (Мадатов, 70), Мичел, Энрике (Эльюнусси, 77), Ндлову

Предупреждения: Кэхилл, 16

"Рома" - "Атлетико" М 0:0

"Рома": Бекер, Жесус, Коларов, Манолас, Перес, Де Росси, Стротман, Найнгголан (Пеллегрини, 79), Перотти, Джеко (Эль-Шаарави, 89), Дефрель (Фасио, 68)

"Атлетико" М: Облак, Хуанфран, Луис, Савич, Годин, Габи (Феррейра-Карраско, 62), Коке, Тейе, Сауль, Вьетто (Корреа, 58), Гризманн (Гайтан, 79)

Предупреждения: Перотти, 71
Теги: Челси Карабах
Вчера, 23:43
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 00:00) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Челси»
Ваааааа...Челси набирает,радует!)


--------------------
Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Вчера, 23:52) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Отлично..классная игра и голы..Челси,ВПЕРЕД!! blush


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.