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Голы Неймара и Мбаппе помогли "ПСЖ" обыграть "Селтик"

В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "ПСЖ" одержал победу над "Селтиком".

Лига чемпионов

1 тур

"Селтик" - ПСЖ 0:5

Голы: Неймар, 19, Мбаппе, 34, Кавани, 40 (пен.), Лустиг, 83 (авто.), Кавани, 85

"Селтик": Гордон, Ралстон, Тирни, Лустиг, Шимунович, Нтшан, Робертс (Форрест, 78), Браун, Армстронг (Рогич, 46), Синклейр, Гриффитс (Эдуард, 69)

ПСЖ: Ареола, Алвес, Курзава, Маркиньос, Силва, Мотта, Верратти, Рабио (Дракслер, 61), Кавани, Мбаппе (Чельсо, 84), Неймар

Предупреждения: Шимунович, 40, Ралстон, 53, Неймар, 76

"Бавария" - "Андерлехт" 3:0

Голы: Левандовски, 12 (пен.), Алькантара, 65, Киммих, 90

"Бавария": Нойер, Рафинья, Мартинес (Боатенг, 77), Зюле, Киммих, Алькантара, Роббен, Толиссо, Родригес (Коман, 85), Рибери (Мюллер, 78), Левандовски

"Андерлехт": Зельс, Дешахт, Спаич, Кипчу, Нахар (Аппиа, 26), Кумс, Станчу (Чуквуемека, 59), Дендонкер, Требель, Ханни, Теодорчик (Харбауи, 84)

Предупреждения: Рибери, 11, Требель, 22, Станчу, 53, Толиссо, 74

Удаления: Кумс, 11
Теги: ПСЖ Селтик
Вчера, 23:44
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№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Вчера, 23:51) #
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Болеет за:
«Зенит»
эти ребята наведут шороху..ПСЖ а топе.. blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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