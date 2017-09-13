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ЦСКА впервые начал групповой турнир Лиги чемпионов с победы

ЦСКА в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов одержал в Лиссабоне волевую победу со счётом 2:1 над "Бенфикой".

Таким образом, ЦСКА впервые в истории начал групповой турнир Лиги чемпионов с победы. Ранее красно-синие четыре раза стартовали с ничьих и шесть раз – с поражений.

ЦСКА выиграл гостевой матч группового этапа Лиги чемпионов впервые с 2014 года — тогда "армейцы" со счётом 2:1 обыграли "Манчестер Сити".

"Чемпионат.сом"
Теги: ЦСКА Бенфика
Сегодня, 00:10
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