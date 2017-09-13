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Наставник "Бенфики": у ЦСКА было лишь две возможности забить, результат несправедлив

Главный тренер "Бенфики" Руй Витория прокомментировал поражение от ЦСКА в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Результат несправедлив. Мы очень хорошо провели встречу. Дали сопернику лишь две возможности отличиться. У нас было 73% владения мячом, 25 ударов, 700 передач. С такой игрой в следующей встрече очки мы точно наберём. Замена Жонаса связана с желанием обострить игру в атаке. ЦСКА отошёл в оборону и максимально нас сковывал, но мы сделали достаточно для того, чтобы победить", - цитирует Виторию A Bola.
Теги: Бенфика ЦСКА
Сегодня, 00:32
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№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 00:40) #
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Результат несправедлив.

Какая ещё справедливость???
СЧЁТ НА ТАБЛО - справедливость!

Мы очень хорошо провели встречу. Дали сопернику лишь две возможности отличиться. У нас было 73% владения мячом, 25 ударов, 700 передач.

Он ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР или статистикой занимается?

P.S. Оказывается Варелики Болонкины есть и в португальском футболе! laughing
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: Lacan (Сегодня, 00:37) #
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Болеет за:
«Динамо» М
А тренер то прав! Не факт, что кони выиграют или сыграют вничью в ответном матче с Бенфикой! Просто повезло и судья помог!
Регистрация: 27.09.2011
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