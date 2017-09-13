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Жозе Моуринью: игроки "МЮ" увлекались финтами, нужно уважать своего соперника

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после победы над "Базелем" (3:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов остался недоволен действиями своих футболистов.

"Мы начали хорошо. До того, как счёт стал 2:0, мы играли стабильно и уверенно, но потом слишком расслабились. После мне не понравилась игра моих футболистов. Они начали слишком увлекаться финтами, показывать эдакий футбол на PlayStation. Не люблю всякие трюки от футболистов. Нужно уважать своего соперника", - цитирует Моуринью ВВС.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед Базель
Сегодня, 00:44
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