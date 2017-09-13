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Витория: поражение от ЦСКА несправедливо

Главный тренер "Бенфики" Руи Витория отметил, что его команда не заслуживала поражения в матче с ЦСКА - передаёт с места событий корреспондент Rusfootball.info.

- Результат для нас плохой. Мы работали, играли. Все, что мы сделали было достаточно для победы. Но в некоторых ситуациях были в шоке потому что результат получился нечестный. Знаю, что завтра о судействе будут говорить, но я не собираюсь этого делать. Потому что я здесь чтобы говорить об игре.

У нас еще есть пять матчей, если мы будем играть так, как сегодня, то победим
Теги: Бенфика ЦСКА
Сегодня, 00:49
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№3 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 01:33) #
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: viktor800
А вот ты Илюша ,подписываясь под своей авой " МЮ ",
тогда как топишь за СМ - просто двуличная трусливая баба!

Баб зачем обижать ? wink Просто - свинья .


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Спартак - НАВСЕГДА !................................ ( в яме )
Регистрация: 23.09.2016
№2 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 01:25) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Он-то может и "мужик"...
***
А вот ты Илюша ,подписываясь под своей авой " МЮ ",
тогда как топишь за СМ - просто двуличная трусливая баба!
***
Я всё сказал.


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Эники-Бэники ели вареники...
Регистрация: 3.06.2012
№1 Написал: Manchester United (Сегодня, 00:52) #
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Болеет за:
«МЮ»
Просто Мужик
Регистрация: 9.03.2017
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