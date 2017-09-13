Марио Фернандес: будет непросто, но ЦСКА готов к борьбе за выход из группы

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит ЦСКА в групповом этапе Лиги Чемпионов?
Новости партнеров
Лента новостей:
01:23
Алехандро Гримальдо: судейство в матче с ЦСКА? Бывает, что судят в твою пользу, а бывает - в чужую
Алехандро Гримальдо: судейство в матче с ЦСКА? Бывает, что судят в твою пользу, а бывает - в чужую
00:12
Виктор Ганчаренко: мы не бросили играть после гола, верили, что можем изменить ход игры (видео) (11)
Виктор Ганчаренко: мы не бросили играть после гола, верили, что можем изменить ход игры (видео) (11)
Вчера 23:44
Голы Неймара и Мбаппе помогли "ПСЖ" обыграть "Селтик" (1)
Голы Неймара и Мбаппе помогли "ПСЖ" обыграть "Селтик" (1)
Вчера 23:43
"Челси" забил шесть голов "Карабаху" (3)
"Челси" забил шесть голов "Карабаху" (3)
Вчера 23:40
"Барселона" благодаря дублю Месси разгромила "Юве", гол Думбия помог "Спортингу" победить (5)
"Барселона" благодаря дублю Месси разгромила "Юве", гол Думбия помог "Спортингу" победить (5)
Вчера 23:36
ЦСКА на выезде одержал победу над "Бенфикой" (95)
ЦСКА на выезде одержал победу над "Бенфикой" (95)
Вчера 23:00
Лионель Месси впервые в карьере забил Буффону
Лионель Месси впервые в карьере забил Буффону
Вчера 22:12
Роман Павлюченко - лучший игрок августа в ПФЛ (1)
Роман Павлюченко - лучший игрок августа в ПФЛ (1)
Вчера 21:08
Массимо Каррера: Луиз Адриано? Все нормально, проблем нет (3)
Массимо Каррера: Луиз Адриано? Все нормально, проблем нет (3)
Вчера 21:01
"Бенфика" назвала состав на матч с ЦСКА
"Бенфика" назвала состав на матч с ЦСКА
Вчера 20:31
Вагнер Лав: "Бенфика" – фаворит в матче с ЦСКА (2)
Вагнер Лав: "Бенфика" – фаворит в матче с ЦСКА (2)
Вчера 20:08
Москва избежит дорожного коллапса во время ЧМ-2018 (1)
Москва избежит дорожного коллапса во время ЧМ-2018 (1)
Вчера 19:53
Денис Черышев готов выйти на поле впервые за полгода (2)
Денис Черышев готов выйти на поле впервые за полгода (2)
Вчера 19:38
Георгий Чантурия: "Урал" после забитого гола стал играть так, как это нравится "СКА-Хабаровску"
Георгий Чантурия: "Урал" после забитого гола стал играть так, как это нравится "СКА-Хабаровску"
Вчера 19:26
В Казани ждут миллион болельщиков и рекомендуют ФИФА установить более лояльные цены на билеты (1)
В Казани ждут миллион болельщиков и рекомендуют ФИФА установить более лояльные цены на билеты (1)
Вчера 19:11
Денису Глушакову увеличат бонусы в новом контракте (8)
Денису Глушакову увеличат бонусы в новом контракте (8)
Вчера 19:00
Порядка 45 тысяч зрителей посетят матч "Бенфика" - ЦСКА (2)
Порядка 45 тысяч зрителей посетят матч "Бенфика" - ЦСКА (2)
Вчера 18:42
Дмитрий Сенников: шансы ЦСКА и "Бенфики" равны, а "Спартаку" с "Марибором" придется непросто (9)
Дмитрий Сенников: шансы ЦСКА и "Бенфики" равны, а "Спартаку" с "Марибором" придется непросто (9)
Вчера 18:29
Эндрю Кэрролл: мы все поддерживаем Билича
Эндрю Кэрролл: мы все поддерживаем Билича
Вчера 17:44
Андрей Созин: ЦСКА сегодня проиграет в Лиссабоне (7)
Андрей Созин: ЦСКА сегодня проиграет в Лиссабоне (7)
Вчера 17:10
На матч "Тосно" - "Спартак" продано 1100 билетов
На матч "Тосно" - "Спартак" продано 1100 билетов
Вчера 16:50
Сергей Степашин: как можно было подписать с Погребняком контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год? (21)
Сергей Степашин: как можно было подписать с Погребняком контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год? (21)
Марио Фернандес: будет непросто, но ЦСКА готов к борьбе за выход из группы
Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал победу над "Бенфикой" (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Знали, что нас ждёт тяжёлый матч, в котором португальские болельщики будут активно поддерживать свою команду. Однако мы были к этому готовы, и в итоге всё сложилось хорошо. Вся команда счастлива. Эта победа даст нам большой заряд уверенности, и теперь нам нужно набрать максимум очков в домашних играх. Знаем, чем будет непросто, но ЦСКА готов к борьбе за выход из группы", - цитирует Фернандеса официальный сайт УЕФА.
"Знали, что нас ждёт тяжёлый матч, в котором португальские болельщики будут активно поддерживать свою команду. Однако мы были к этому готовы, и в итоге всё сложилось хорошо. Вся команда счастлива. Эта победа даст нам большой заряд уверенности, и теперь нам нужно набрать максимум очков в домашних играх. Знаем, чем будет непросто, но ЦСКА готов к борьбе за выход из группы", - цитирует Фернандеса официальный сайт УЕФА.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.