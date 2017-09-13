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Марио Фернандес: будет непросто, но ЦСКА готов к борьбе за выход из группы

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал победу над "Бенфикой" (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Знали, что нас ждёт тяжёлый матч, в котором португальские болельщики будут активно поддерживать свою команду. Однако мы были к этому готовы, и в итоге всё сложилось хорошо. Вся команда счастлива. Эта победа даст нам большой заряд уверенности, и теперь нам нужно набрать максимум очков в домашних играх. Знаем, чем будет непросто, но ЦСКА готов к борьбе за выход из группы", - цитирует Фернандеса официальный сайт УЕФА.
Теги: Фернандес ЦСКА Бенфика
Сегодня, 01:06
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