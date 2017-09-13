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Алехандро Гримальдо: судейство в матче с ЦСКА? Бывает, что судят в твою пользу, а бывает - в чужую

Защитник "Бенфики" Алехандро Гримальдо подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА (1:2).

"Судейство? Бывает, что судят в твою пользу, а бывает - в чужую. Мы провели хороший матч, но не смогли победить. Нужно думать о следующем матче.

Хорошо себя чувствую и рад, что тренер предоставил мне возможность показать себя на поле. Но главным было набрать три очка, а этого сделать не удалось", - цитирует Гримальдо A Bola.
Теги: Бенфика ЦСКА
Сегодня, 01:23
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